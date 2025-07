Hyvästi tuhoisalle sairaudelle? Kolmen vanhemman tekniikalla on syntynyt kahdeksan tervettä vauvaa

Kahdeksan lasta on syntynyt Britanniassa ilman perinnöllisiä mitokondriotauteja, uuden niin kutsutun kolmen vanhemman tekniikan ansiosta.

Tekniikassa äidin ja isän DNA:ta siirretään terveeltä naiselta lahjoitettuun munasoluun.



Mitokondriotauteja sairastavilla voi esiintyä hermoston, lihasten ja muiden elinten toimintahäiriöitä, eikä niihin ole parantavaa hoitoa.

Ei parannuskeinoa

– Tämä on merkittävä voitto näille perheille, sanoo emeritusprofessori Doug Turnbull Newcastlen yliopistosta.



– Kyseessähän on tuhoisa sairaus, johon ei ole parannuskeinoa.

– Ilman tätä tekniikkaa he eivät voisi tuntea, että heidän perheensä olisivat vapaita mitokondriosairaudesta, Turnbull sanoo.

Vuonna 2015 Iso-Britanniasta tuli maailman ensimmäinen maa, joka laillisti mitokondrioluovutukseen perustuvan hedelmöityshoidon ihmisillä.

Samana vuonna Yhdysvalloissa "pronukleaarinen siirto" kiellettiin käytännössä kongressin budjettilailla, joka kielsi elintarvike- ja lääkevirasto FDA:ta käyttämästä varoja niin sanotun periytyvään geneettiseen muokkaukseen ihmisillä.

Kolmen ihmisen DNA

Tekniikassa siirretään äidin hedelmöitetyn munasolun ydin sekä isän siittiön ydin terveeseen, anonyymin luovuttajan munasoluun, josta on poistettu oma tuma.

Menetelmä estää sairautta aiheuttavien mitokondriogeenien siirtymisen äidiltä.

Nämä mitokondriot, jotka ovat solujen energiantuottajat, voivat aiheuttaa parantumattomia ja mahdollisesti hengenvaarallisia sairauksia.

Kaikki lapset syntyessään terveitä

Yksi kahdeksasta lapsesta on nyt kaksivuotias, kaksi on 1–2 vuoden ikäisiä ja viisi on vauvoja.

Kaikki olivat syntyessään terveitä, ja verikokeet osoittivat, että mitokondriogeenimutaatioita ei ollut tai niitä oli vain hyvin vähän, tutkijat raportoivat New England Journal of Medicine -lehdessä.

Kaikki lapset ovat kehittyneet normaalisti.

Lasten vanhemmat ovat pysyneet anonyymeinä, mutta kommentoivat tekniikkaa yliopiston kautta.

Tyttövauvan äiti sanoi, että vanhempina he halusivat vain antaa lapselleen terveen alun elämään.

– Mitokondrioluovutukseen perustuva koeputkihedelmöitys teki sen mahdolliseksi.

– Vuosien epävarmuuden jälkeen tämä hoito antoi meille toivoa – ja lopulta se antoi meille vauvamme.

– Katsomme häntä nyt, täynnä elämää ja mahdollisuuksia, ja olemme syvästi kiitollisia. Tiede antoi meille mahdollisuuden, lapsen äiti sanoo.

Pojan äiti sanoi läpimurron poistaneen pelon varjon, joka leijui vanhempien yllä.

– Tämän uskomattoman edistysaskeleen ja saamamme tuen ansiosta pieni perheemme on nyt kokonainen.

– Mitokondriosairauden aiheuttama henkinen taakka on väistynyt, ja sen tilalle on tullut toivo, ilo ja syvä kiitollisuus, hän sanoi.