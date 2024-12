Neljä yleisintä syytä erolle – psykologi kertoo, miten vältätte karikot

Parisuhdeasiantuntija kertoo, että eron syyt liittyvät usein puhumattomuuteen.

Amerikkalainen psykologi Jeffrey Bernstein nimeää Psychology Today -sivuston blogissa neljä suurinta syytä erolle ja kertoo, miten ne voi välttää.

– Vaikka jokaisessa suhteessa on ainutlaatuinen dynamiikka, erojen taustalla olevat syyt jakautuvat neljään pääluokkaan. Ne eivät ole yksittäisiä ongelmia vaan kerrostuvat usein päällekkäin ja pahentavat toisiaan luoden täydellisen, parisuhteen hajottavan myrskyn, hän kirjoittaa.

1) Erittäin ongelmalliset ajatukset ja katkennut yhteys

Ensimmäiseksi kohdaksi Bernstein nimeää toksiset ajatukset. Niistä esimerkki on esimerkiksi sentyyppinen lausahdus kuin: "Sinun kanssani on ihan mahdotonta kommunikoida." Tällaiset voivat murentaa minkä tahansa suhteen perustaa.

Ajatusten taustalla on usein turhautuminen ja avuttomuus. Näin on etenkin silloin, kun kumppanin on vaikea ilmaista tarpeitaan niin, että toinen saa niistä kiinni. Kommunikaatiokatkos antaa kasvualustan kaunalle ja väärinymmärryksille.

Aiemmin on esitetty, että vuorovaikutustavoista eroa ennustavat "neljä tuhon ratsumiestä": kritisointi, halveksunta, puolustuskannalle asettuminen ja kivenkova torjunta.

Bernsteinin mukaan usein nämä toimintatavat johtuvat myrkyllisistä ajatuksista, joiden myötä parisuhteen osapuolet alkavat nähdä toisensa ennemminkin vastustajina kuin joukkuetovereina. Kommunikaatio käy lähes mahdottomaksi, jos kaikki nähdään syyttelyn ja toivottomuuden linssien läpi.

Vinkkinä hän antaa sen, että kannattaa yrittää korvata haastavat ajatukset rakentavammilla mieteillä. Sellainen voisi olla vaikkapa ajatus: "Minua turhauttaa, mutta olen myös valmis ymmärtämään, miksi hän reagoi näin." Kun tiedostaa useat näkökulmat, saattaa syyllisyys vähentyä ja yhteistyökykyisempi ote olla mahdollinen.

Jos kommunikointi ei pelaa, voi olla edessä ongelmia.

2) Selvittämättömät konfliktit ja sitkeä kauna

Kaikki parit riitelevät joskus, mutta ero tulee, jos näitä erimielisyyksiä ei osata ratkaista. Ei kannata lakaista ongelmia maton alle tai vältellä vastakkainasettelua, sillä ratkaisemattomilla ongelmilla on vaipumus jäädä jylläämään ja luoda kaunaa. Haudatuista ongelmista muodostuu ajan myötä emotionaalisen etäisyyden muuri.

– Vaikeiden keskustelujen käymisen opetteleminen ilman syyttelyä tai vetäytymistä on ratkaisevan tärkeää parisuhteen terveyden kannalta, Bernstein kirjoittaa.

Hän suosittelee, että kitkaa aiheuttavista ratkaisemattomista asioista puhuttaisiin säännöllisesti viikoittain. Puhukaa niistä rauhassa ja sopikaa, että keskitytte ratkaisuihin sen sijaan, että palaisitte menneisiin epäkohtiin.

3) Tunneyhteys tai fyysinen kontakti on kadonnut

Kun parisuhteessa tunneyhteys ja fyysinen läheisyys alkaa hiipua, se voi olla merkki siitä, että suhteessa on syvempiä ongelmia. Tämä ei välttämättä tapahdu yhtäkkiä, vaan se on usein hidas prosessi, jossa kumppanit alkavat elää enemmän rinnakkain kuin yhdessä.

Kumppani on esimerkiksi saattanut kokea olonsa laiminlyödyksi tai saanut käsityksen, että häntä pidetään itsestäänselvyytenä. Usein näin voi käydä esimerkiksi ruuhkavuosiarjen keskellä.

Bernstein suosittelee pareja asettamaan etusijalle sellaiset aktiviteetit, joiden myötä lähennytään jälleen. Sen ei tarvitse olla viikoittaista yhteistä kävelylenkkiä tai ruoanlaittoa ihmeellisempää. Pienet hellyydenosoitukset, kuten kädestä pitäminen tai kohteliaisuudet, voivat elvyttää emotionaalisia ja fyysisiä siteitä.

4) Tulevaisuudentoiveenne tai arvonne eivät sovi yhteen

Usein unohdetaan, miten tärkeää olisi, että tulevaisuuden toiveet ja arvot sopivat yhteen, Bernstein kirjoittaa. Miten hoidatte raha-asioita, haluatteko molemmat perheen? Jos mietteenne näistä ovat liian kaukana toisistaan, voi syntyä merkittävää jännitettä ja tyytymättömyyttä.

Puhukaa avoimesti tulevaisuuden tavoitteistanne ja arvoistanne jo varhaisessa vaiheessa ja käykää näitä keskusteluja säännöllisesti uudelleen. Elämäntilanteet muuttuvat ja siten myös ihmisten prioriteetit. Varmistakaa, että löydätte yhteisen pohjan ja sovitte yhteisistä kompromisseista.

