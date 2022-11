Pettääkö ihminen herkemmin, jos pitää uskottomuutta yleisenä? Tutkijoiden mukaan voi madaltaa kynnystä

Israelilaistutkimuksen mukaan altistuminen tiedolle muiden uskottomasta käytöksestä voi muuttaa ihmisten käsityksiä uskottomuuteen liittyvistä sosiaalisista normeista. Tieto siitä, miten yleistä pettäminen on, voi madaltaa kynnystä ryhtyä pettämään omaa kumppania. Tutkimustuloksista kertovat Psychology Today ja Independent .

Asia havaittiin tutkimuksella

Archives of Sexual Behavior -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa lähdettiin selvittämään, olivatko ihmiset, jotka saivat tietää toisten uskottomuudesta, myöhemmin alttiita olemaan uskottomia omissa romanttisissa suhteissaan.

Tutkijat pohtivat, että tieto uskottomuuden yleisyydestä voisi vähentää halukkuutta ja sitoutumista ensisijaista kumppania kohtaan ja lisätä romanttisia haluja jotain ”vaihtoehtoista kumppania” kohtaan. He pohtivat, että tieto toisten ihmisten sivusuhteista voisi saada ihmisen tuntemaan olonsa mukavammaksi omassa syrjähypyssään.

Ensin manipuloitiin uskottomuustilastoja

Toisessa testissä luettiin "tunnustus"

Kolmannessa jälleen kaksi erilaista tutkimusta

Tämän jälkeen osallistujat olivat vuorovaikutuksessa tutkimusassistentin kanssa käyttäen pikaviestipalvelua. Osallistujat latasivat kuvia itsestään ja heille näytettiin kuva miehestä tai naisesta, jonka kerrottiin tässä yhteydessä olevan heidän haastattelijansa ja viestittelykumppaninsa. Heille annettiin ymmärtää, että he viestittelivät kuvassa olevan henkilön näköisen haastattelijan kanssa.

Osallistujien vastauksia tähän viimeiseen kehotukseen analysoimalla haluttiin selvittää, miten kiinnostuneita he olivat näkemään haastattelijan uudelleen. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin, miten kiinnostuneita he olivat haastattelijasta ja miten kiinnostuneita he olivat nykyisestä seurustelukumppanistaan.