



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Tutkijalta tyrmäys Berliinin Ukraina-keskustelujen annille – "Putinille tämä on kaikki tai ei mitään" Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikaun mukaan, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump välittää Berliinissä aikaan saadun kuusikohtaisen ehdotuksen Venäjälle, Venäjän presidentti Vladimir Putin tyrmää sen. Julkaistu 16.12.2025 14:20 MTV UUTISET – STT Venäjä ei tule hyväksymään Euroopan johtajien julkilausumassa esitettyjä ehtoja, sanoo Upin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau. Berliinissä maanantaina käytyjen keskustelujen jälkeen Euroopan johtajat iloitsivat siitä, että Ukraina, Eurooppa ja Yhdysvallat olivat vihdoin löytäneet yhteisen linjan rauhanehdoista. Ukrainalle tarjottuihin turvatakuisiin lukeutuisi Euroopan ja halukkaiden koalition ”monikansallinen Ukraina-joukko”, jota Yhdysvallat tukisi. Ilo on kuitenkin ennenaikainen, sillä Venäjä ei tule hyväksymään Euroopan johtajien yhteisessä julkilausumassa esitettyjä ehtoja, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau. Myöskään Ukrainalle luvatut turvatakuut eivät ole riittäviä, sillä niiden sisältö ja käytännön toteutus ovat epäselviä, tutkija sanoi. Siksi on hänen mukaansa harhaanjohtavaa puhua "Naton viidettä artiklaa vastaavista takuista". Lue myös: Eurooppalaisilta johtajilta painava lupaus Ukrainalle – MTV seuraa rauhanneuvotteluja Ja kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump välittää Berliinissä aikaan saadun kuusikohtaisen ehdotuksen Venäjälle, Venäjän presidentti Vladimir Putin tyrmää sen, tutkija sanoo.





– Tämän jälkeen alkaa sama kierros, jollaisia olemme jo nähneet. Trump pettyy, alkaa painostaa hieman Venäjää, ja jossain vaiheessa Venäjä taas keksii uusia tapoja manipuloida Yhdysvaltojen hallintoa, Nizhnikau sanoo STT:lle.

– Kauanko tämä mielettömyys jatkuu, emme tiedä.

Alueluovutukset Ukrainalle "mahdottomia"

Venäjä ei Nizhnikaun mukaan suostu mihinkään sellaiseen ratkaisuun, jossa Ukraina ei luovuta sille sen vaatimia alueita. Ukraina puolestaan ei voi tätä tehdä.

Nizhnikaun mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kädet ovat asiassa sidotut, sillä Ukrainan perustuslaki estää alueluovutukset, ja valtaosa Ukrainan kansalaisista sekä asevoimista vastustaa alueluovutuksia.

– (Alueluovutukset) olisivat Ukrainalle tappio, ja Zelenskyille se olisi poliittisen uran hautausmaa, sillä ukrainalaiset kääntyisivät häntä vastaan, Nizhnikau sanoo.

Tutkijan mukaan Zelenskyi on jo Ukrainassa ahtaalla muun muassa korruptioskandaalin takia, ja hänen uskottavuutensa on saanut kolauksen.

Venäjä on vaatinut Ukrainaan vaaleja, mutta Nizhnikaun mukaan kaikesta huolimatta keskeisimmät kaksi asiaa ratkaistaviksi ovat turvatakuut sekä alueluovutukset. Kaikki muut ehdot ovat toissijaisia, tutkija sanoi.

Venäjä silti jatkaa Nizhnikaun mukaan ajan pelaamista niin kauan kuin Trump antaa sen tapahtua. Tällä hetkellä Venäjä käyttää Yhdysvaltoja Ukrainan painostamiseen, jotta se perääntyisi ehdoistaan – ja kun Ukraina ei niin tee, se saa Ukrainan näyttämään yhteistyöhaluttomalta, Nizhnikau sanoo.

Euroopan johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla Berliinissä rauhanneuvottelujen merkeissä.

Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff on antanut Trumpin ymmärtää, että kaikki ratkeaisi, kunhan Ukraina vain suostuisi luovuttamaan alueita.

– Trump uskoo tämän, ja hän luultavasti myös näkee (Ukrainan painostamisen) helpoimpana tienä ulos konfliktista, Nizhnikau sanoo.

– Venäjä pitäytyy kuitenkin yhä maksimaalisissa tavoitteissaan. Venäjä tyrmää kaikki ehdotukset, jotka eivät noudata sen sanelemaa 28 kohdan ehdotusta, eikä edes se ehdotus sille riitä, vaan se yrittää ainoastaan horjuttaa Ukrainaa, tutkija sanoo.

Putinille sota ei ole järkiperäistä

Nizhnikau myös painottaa, ettei Putin itse ole sanonut mitään keskustelujen annista. Putin elää informaatiokuplassa, tutkija uskoo: Putinin sotilaalliset, poliittiset ja taloudelliset neuvonantajat kertovat hänelle, mitä hän haluaa kuulla.

– Putinille tämä sota on ideologista, ei järkiperäistä. Hän ei näe asioita samoin kuin Yhdysvallat. Trump taas ei ymmärrä, miksi Putin ei voi hyväksyä näin mahtavia ehtoja, joita hän on tälle tarjoillut vuoden aikana, tutkija sanoo.

– Putin kirjoittaa nyt omaa perintöään jälkipolville, ja se on hänelle pakkomielle. Siksi hän ei voi vain lopettaa, Nizhnikau sanoo.

Lisäksi Venäjä katsoo sillä olevan tällä hetkellä yliote rintamalla, enemmän sotilaita ja resursseja, ja Niznikaun mukaan lisäksi Zelenskyi on kärsinyt kovan iskun kotimaataan koettelevassa poliittisessa kriisissä.

– Putin on jo 73-vuotias. Hän on jo yrittänyt vallata Ukrainan viimeiset 20 vuotta poliittisin keinoin, eikä hän halua enää palata yrittämään sitä uudelleen, Nizhnikau sanoo.

– Putinille tämä on nyt kaikki tai ei mitään.

Ukraina tarvitsee Euroopan omaa johtajuutta, tutkija sanoi. Hänen mielestään Euroopan tulisi löytää tapa tukea Ukrainaa ilman Yhdysvaltoja.

Lisäksi Ukraina tarvitsee ystävällisiä mutta realistisia tukijoita – sellaisia kuin presidentti Alexander Stubb, Nizhnikau sanoo – jotka kertovat sille tosiasiat ja sen, mikä on mahdollista ja mikä Ukrainaa hyödyttäisi.

– Ukrainalla on jo tarpeeksi hyväntahdon ilmaisijoita, Nizhnikau sanoo.