Kiinan presidentti Xi Jinping on puhunut puhelimessa Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien kanssa, kertoo Kiinan valtiollinen media.

Xi Jinping puhui aiemmin tänään keskiviikkona Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa videopuhelun välityksellä ja myöhemmin vielä USA:n presidentin Donald Trumpin kanssa.

Putinin kerrottiin sanoneen Xille puhelussa, että Venäjän ja Kiinan taloudelliset, poliittiset ja turvallisuuteen liittyvät suhteet "vakauttavat" maailmaa nykyisinä epävakaina aikoina.

Xi puolestaan sanoi puhelun jälkeen Kiinan valtiollisen CCTV-kanavan mukaan, että Kiinan ja Venäjän tulisi jatkaa suhteidensa lähentämistä, kehittämistä ja syventämistä "oikeaan suuntaan".

Puhelu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun maiden diplomaatit olivat sopineet edistävänsä suhteita uraauurtavalla tavalla.

Sekä Kiina että Ukrainan sodan takia pakotteista kärsivä Venäjä haluavat lisätä keskinäistä taloudellista yhteistyötään.

Toisaalla Abu Dhabissa Ukraina-neuvottelut jatkuivat keskiviikkona Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Venäjän välillä.

Xin ja Trumpin keskustelusta ei kerrottu heti lisätietoja.

Suhteet "ennennäkemättömällä tasolla"

Kiinan ja Venäjän suhteet ovat lähentyneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa lähes tasan neljä vuotta sitten.

Xi ja Putin ovat pitäneet yhteyttä säännöllisesti, ja joidenkin arvioiden mukaan Venäjä ei pystyisi jatkamaan hyökkäystään tässä mittakaavassa ilman Kiinan taustatukea.

Johtavat tapasivat viimeksi kasvotusten syyskuussa, kun Putin osallistui Pekingin sotilasparaatiin. AFP:n mukaan tuolloin Putin hehkutti maiden välisten suhteiden olevan "ennenäkemättömällä tasolla".

Xi vieraili Moskovassa viime vuonna ja seurasi Putinin kanssa voitonpäivän juhlaseremonioita.