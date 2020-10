Tutkija ihmeissään maskikohun uudesta käänteestä: "Tämän rinnalla Antti Rinteen epämääräiset Posti-puheet näyttävät harmittomalta kompuroinnilta"

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma on uudesta käänteistä ihmeissään.

Kokoomus on esittänyt epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) kevään maskijupakkaan liittyen. Kokoomuksen mielestä Kiurun sekä STM:n viestintä on saanut ihmiset kaihtamaan maskien käyttöä myös nyt, kun maahan on annettu laajoja maskien käyttösuosituksia.