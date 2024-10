Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja sai potkut maskikauppojen takia – jättikorvaukset

"Markkinat maailmanlaajuisessa kaaoksessa"

– Kantaja on toiminut työnantajan sekä Suomen terveydenhuollon etujen mukaisesti tavalla, joka on ollut vastaajan, hänen esimiehensä, vastaajan hallituksen puheenjohtajan, asiasta vastaavien ministeriöiden sekä kaikkien asiaan osallisten tiedossa.

Rikosjutussa ei nostettu syytteitä

– Esitutkinta-aineistoon liitetyistä viesteistä ja annetuista kertomuksista on pääteltävissä, että päätökset hankinnoista on pitänyt tehdä tunneissa tai muuten kauppa ja tavara on menetetty -- HVK:n sisältä on esitetty näkemys, ettei yhtään kauppaa olisi saatu aikaiseksi, jos (HVK:n) hankintaan liittyvää ohjeistusta olisi noudatettu, syyttäjä kirjoitti tuolloin syyttämättäjättämispäätöksessään.