Kommentti: Koronakeväänä kaivattiin talvisodan henkeä, mutta koronasyksynä on siirrytty nälvimiseen – kokoomuksen ja Sdp:n nokkapokka alkaa olla noloa

Viime viikkoina politiikassa on kuitenkin siirrytty kriisiaikana omituiseen nälvimiseen.

Kokoomuksen veto kaivaa kevään maski-vatulointi uudestaan esiin on erikoinen. Esimerkiksi syytös sosiaali- ja terveysministeriön tekemän maskiselvityksen poliittisesta ohjauksesta on toistaiseksi vailla kovia todisteita, vaikka hallituksen ja viranomaisten tempoilu maskikysymyksessä oli keväällä sekavaa.

Potkut tuuheista puheista?

Syytösten kohteena olevan perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd.) ulosanti on toki välillä ”tuuheata”, kuten kansanedustaja Paula Risikko (kok.) osuvasti eduskunnan täysistunnossa kuvaili. Onko se peruste potkuille?

Siinä kokoomus on arvostelussaan oikeassa, että hallituksen viestintä on ollut ajoittain sekavaa ja tiedonkulussa hallituksen sisällä on parantamisen varaa.