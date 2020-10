Keväällä maskiselvitystä tehnyt emeritaprofessori avaa selvityksen taustoja ja kiistää väitteet poliittisesta ohjailusta – "Ammutaan pianistia, kun kappale ei miellytä"

– Ministeriö pyysi, että katsotaan satunnaistetut tutkimukset. Niissä ihmiset on jaettu arvalla käyttämään maskia tai olemaan ilman maskeja. Sitten näitä kahta ryhmää on vertailtu hengitystieinfektioiden tarttumisen suhteen.

Mäkelä kertoo, että aiheesta oli viisi alkuperäistutkimusta ja järjestelmällisiä katsauksia. Tutkimusten laatu arvioitiin ja niistä poimittiin tiedot, jotka raportoitiin selvästi. Hän myös muistuttaa, että tutkimuksen läpikäymisestä on kansainväliset sopimukset.

– Raportointi pitää tehdä niin, että joku muu voi toistaa sen ja katsoa tuliko sama tulos. Tämä on luotettavaa tiedettä.

Ohjailtiinko selvitystä poliittisesti?

– Se on täysin väärä väite, katsaus tehtiin normaalitapaan. Tilaaja oli ministeriö ja he halusivat nopeasti katsauksen satunnaistetuista tutkimuksista. Mitään sen kummempaa ohjausta siinä ei ollut.

– He ovat huomioineet epidemiatilanteen, näytön ja resurssien määrän. Poliitikot toimivat niin kuin pitääkin.

”Ammutaan pianistia, kun kappale ei miellytä”

Hän muistuttaa, että keskusteluissa olisi tärkeää erottaa se, onko työ tehty hyvin ja voidaanko tuloksiin luottaa, mitä tulokset ovat sekä miten henkilö itse suhtautuu niihin. Keväällä tehdyn selvityksen tulokset on arvioitu luotettaviksi, mutta Mäkelän mukaan ihmisten ennakkokäsitykset maskin käyttämiseen liittyen vaikuttavat tulokseen suhtautumiseen.

Mäkelä on kokenut ilkivaltaa liittyen selvityksen tuloksiin. Yhtenä päivänä kotiin tullessaan hänen lukkonsa oli täytetty valkoisella massalla ja postiluukusta oli tiputettu kasvomaski.

– Vähän lapsellistahan se on. Ensin nauratti, mutta ei tunnu kivalta, että joku on nähnyt niin paljon vaivaa, että on hankkinut tietoonsa kotiosoitteeni ja käynyt tällaista tekemässä.