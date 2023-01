Turvallisuusalalta suorat sanat viimeaikaisiin tapahtumiin: ”Valitettavasti alalle on päätynyt sopimattomia henkilöitä”

Myös Avarn Security on ollut kohun keskellä tapauksissa, joissa vartijoita epäillään useista pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudulla.

– Tähän yksittäistapaukseen on mahdotonta ottaa vielä tässä vaiheessa kantaa, koska tutkinta on aivan kesken ja tässä on erilaisia näkemyksiä esitetty tapahtumien kulusta, Kymäläinen sanoo.