Markus Mäntykannas: Helle jatkuu syyskuussa – pitkä ennuste povaa märkää syksyä

Syksystä on tulossa lämmin, mutta sateinen.
Syksy näyttää koko maassa tavanomaista lämpimämmältä, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.
– Sataa ja paistaa, mutta ennen kaikkea sataa, Mäntykannas tiivistää.
Syksyn ennusteessa on niputettu yhteen syys-, loka- ja marraskuu. Mäntykankaan mukaan näin laajasta kartasta on vaikea ennustaa, milloin on tarkalleen lämmin, mutta kokonaisuudessaan syksy on asteen tai kaksi tavanomaista lämpimämpi.
On suuri mahdollisuus kesän pitkittymiseen ja talven viivästymiseen. Mäntykankaan mukaan lämpimään syyskuuhun mahtuisi myös yksittäisiä hellepäiviä.
– En uskalla julistaa kesää päättyneeksi, se jatkuu, Mäntykannas sanoo.
Lämpimän sään vastapainoksi syksy näyttää jopa normaalia sateisemmalta.
Kuinka lämmintä ja sateista syksyllä on? Katso tarkka ennuste videolta.