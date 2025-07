Miltä näyttävät tulevaisuuden kesämyrskyt? MTV:n ilmastolähetys käynnissä

Miltä näyttävät kesämyrskyt kymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä Suomessa ja muualla maailmassa?

Suomeen on rantautunut voimakas Ulla-myrsky, ja kansalaisia on kehotettu suojaamaan itsensä ja omaisuutensa. Pelastustehtäviä on ollut yöllä runsaasti, mutta tähän mennessä suuremmilta vahingoilta on vältytty.

Mutta miten on asian laita tulevaisuudessa?

MTV Uutiset Liven ilmastolähetyksessä aiheesta keskustelevat Helsingin yliopiston tutkija ja yliopistonlehtori Jouni Räisänen sekä myrskytutkija Ilona Láng-Ritter Ilmatieteen laitokselta.

Keskustelu nähdään suorana kello 11.30. Sen juontaa MTV:n toimittaja Veera Nikkilä.

Myrskyn jälkiä siivotaan Kuopiotiellä 6.8.2022All Over Press

Tänään on julkaistu myös uusia jaksoja Sään pyörteissä -sarjaan. Sarjassa MTV:n tutut meteorologit avaavat eri vuodenaikojen sääilmiöitä ja niiden taustoja.

Nyt julkaistuissa jaksoissa teemana on ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Uudet jaksot sekä aiemmat jaksot löydät MTV Katsomosta.

