Turva-alalla paljastuneet väkivaltatapaukset ovat marginaali-ilmiö, sanoo ammattiliitto: "Vain murto-osa"

Lauantaisesta Espoossa Ison Omenan kauppakeskuksessa tapahtuneesta kuolemantapauksesta on kirjattu rikosilmoitus ja tapahtunutta tutkitaan kuolemantuottamuksena, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo.

Poliisi ei kommentoi tapahtunutta ennen kuin oikeustieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on valmistunut, kertoo tutkinnanjohtaja Nina Kangas STT:lle. Kangas ei halunnut kommentoida, kuinka montaa ihmistä tapauksessa epäillään tässä vaiheessa.

– Tapaus on todella valitettava ja vakava. Ymmärrän sen järkyttävän laajasti. Otamme osaa menehtyneen henkilön omaisten ja ystävien suruun. En voi kommentoida tapausta laajemmin, Mikkonen kertoi STT:lle sunnuntaina sähköpostitse.

"Aina kun toimivaltaa käytetään, siihen pitää olla perusteet"

Turvallisuusalan ammattiliiton puheenjohtaja Arttu Korhonen sanoo, että julkisuudessa asiasta on puhuttu laajempana ilmiönä, mutta liitossa sitä ei sellaisena nähdä.

– Näemme, että kyse on pienen ryhmän yhden toimeksiannon sisällä olevasta väärästä toimintakulttuurista. Työn valvonta, omavalvonta tai perehdytystyö on voinut yrityksessä pettää.

– On hyvä, että asiat tulivat ilmi ja ne saadaan tutkittua ja selvitettyä. Yhden yrityksen yhdestä toimeksiannosta paljastunut vyyhti on kuitenkin vain murto-osa siitä, että alalla on päivittäin tuhansia ihmisiä, jotka turvaavat isoja asiakasmääriä ja suoriutuvat työstään hyvin, Korhonen sanoo.