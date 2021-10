Turussa huolestuttava koronakäänne: Tehohoidossa enemmän potilaita kuin koko pandemian aikana – "Olemme rokottamattomien panttivankeina"

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä pitää tartuntatilannetta hyvin huolestuttavana. Etenkin sairaala- ja tehohoidon potilasmäärä on noussut kriittiselle tasolle.

Turun yliopistollisessa keskussairaalan (Tyksin) teho-osastolla on hoidettava kuusi ja vuodeosastoilla kahdeksan koronatautia sairastavaa potilasta.

Tyksiin voi tulla potilaita myös Satakunnasta, sillä Satasairaalan teho-osasto on täynnä. Tyksistä puolestaan siirrettiin yksi potilas Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin tehohoitoon.

"Olemme rokottamattomien panttivankeina"

– Tehohoitoon joutuneista 90 prosenttia on rokottamattomia. Ylipäätään sairaalahoitoon joutuneista 81 prosenttia on rokottamattomia. Sen lisäksi 12 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista on saanut vain yhden rokoteannoksen, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.