HUSin teho-osastot täyttymässä koronapotilaista– Mäkijärvi listaa omat ehdotuksensa koko ajan pahenevan epidemian hillitsemiseksi

– Sairaalaan päätyy eniten tietenkin rokottamattomia, mutta myös joitakin rokotettuja siellä on joukossa.

– Siellä (teho-osastoilla) on aika täyttä, koska siellä on muitakin potilaita. Tässä tietysti huolestuttava seikka on, ettei ole kovinkaan monta vapaata paikkaa.