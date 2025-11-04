Juuri pääministeriksi noussut Sanna Marin koki valtavaa stressiä korona-aikana tehtävässään. Hän kertoo kirjassaan pelottavista stressioireistaan.

Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo kirjassaan, Toivo on tekoja (Gummerrus), poliittisesta urastaan ja yksityiselämästään. Hän muun muassa avaa sitä, kuinka valtavaa stressiä hän koki korona-aikana pääministerin tehtävässä.

Korona sulki Suomen maaliskuussa 2020. Sanna Marin kertoo kirjassaan, että hän koki tuolloin pääministerinä valtavaa stressiä. Hänen elämänsä oli hektistä, vaikka hän ei enää matkustellutkaan samalla tavalla kuin ennen. Pandemian myötä hänen silloinen puolisonsa Markus ja Emma-tytär muuttivat Tampereelta Marinin luokse Helsinkiin.

– En olisi realistisesti ajateltuna koskaan ehtinyt pitämään vapaapäivää ja käymään Tampereella, joten tällä lailla ehdin nähdä heitä ainakin vilaukselta päivien mittaan, Marin kertoo.

Hän alkoi saada outoja oireita, kun stressi pitkittyi eikä hän ollut ehtinyt pitämään kuin puolikkaan vapaapäivän koko maaliskuussa. Ensimmäiset oireet ilmenivät elohiirenä silmässä ja kurkun ärsytyksenä.