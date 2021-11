Turku julkaisi karut tehohoitoluvut: Koronapotilaan keski-ikä 52, maksaa yhteiskunnalle 33 000 euroa, joka yhdeksäs kuolee

Perjantaina aamulla TYKSissä oli viisi koronapotilasta tehohoidossa.

THL:n mukaan rokottamattomilla on 19 kertaa suurempi riski joutua sairaalahoitoon kuin rokotetuilla. Tehohoitoon joutumisen vaara on rokottamattomalla 33-kertainen.

– Se on ihan selvä, että kaikilla rokotteilla voi olla jotain sivuvaikutuksia, mutta niiden riski on ihan eri luokkaa kuin vakavan koronataudin uhka, sanoo Tyksin teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen.

Karut luvut tiskiin

Sairaanhoitopiiri kertoo myös kustannuksista, joita teholle joutuvat koronapotilaat aiheuttavat. Tyksissä keskimäärin koronapotilas on ollut tehohoidossa 11 vuorokautta.

Jokainen vuorokausi maksaa 3 000 euroa, joten keskimäärin yksi teholle joutunut koronapotilas maksaa yhteensä 33 000 euroa yhteiskunnalle.

Tämän lisäksi mahdollinen muu sairaalahoito ja toipilasaika tuovat edelleen lisäkustannuksia.

11 prosenttia kuolee

Tyksissä teholle joutuneiden koronapotilaiden kuolleisuus on lähes kolminkertainen verrattuna muihin tehohoitoon joutuneisiin.

11 prosenttia, eli yksi yhdeksästä teholla olleista koronapotilasta on kuollut Tyksissä. Vuodeosastoillakin lukema on 2,5 prosenttia, kun koko tehohoidon kuolleisuus kaikista potilaista oli viime vuonna Tyksissä 3,3 prosenttia.

Keskimääräinen ikä koronapotilaalle, joka on ollut tehohoidossa Tyksissä, on 52 vuotta. Heistä 70 prosenttia on ollut miehiä.

Suurin riski joutua koronan vuoksi teholle on rokottamattomuus. Tyksissä syys-marraskuun aikana teholle on joutunut 35 potilasta, joista neljällä on ollut kaksi rokoteannosta.

Näistä neljästä kolme on ollut lähemmäs 70-vuotiaita ja jokaisella heistä on ollut vakavia perussairauksia.

– Toisin sanoen 89 prosenttia tehohoidon koronapotilaista on ollut rokottamattomia nyt syyskuusta tähän päivään asti, Valtonen sanoo.

Tyksissäkin mennään rajoilla

Viisi koronapotilasta kuormittaa Tyksin tehohoitoa jo merkittävästi, ja jo nyt sairaala on joutunut siirtämään kymmenkunta tehohoitoa vaativaa leikkausta.

– Meillä on normaalisti 24 paikkaa, mutta meillä on ollut koko syksyn, sekä koronan, että hoitajaresurssiongelman takia, vain 20 tehohoitopaikkaa auki. Meillä on siis neljä paikkaa vähemmän kuin normaalisti. Viisi koronapotilasta kuormittaa osastoamme sen vuoksi jo merkittävästi.

– Tämä on se surullinen hinta tästä. Muut joutuvat silloin sijaiskärsijöiksi, kun koronapotilaiden määrä kasvaa.

Sairaanhoitopiiri myös muistuttaa, että koronan vuoksi teholle joutuneille voi jäädä pysyviä vaikutuksia sairaudesta.