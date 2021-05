Kanta-Hämeen sairaaloiden koronatilanne huonontunut nopeasti, monet sairastuneista saaneet jo rokotuksen – "Jos meillä ei olisi rokotteita, olisimme todellisissa vaikeuksissa"

Hämeenlinnassa sijaitsevan Kanta-Hämeen keskussairaalan osastoepidemiaan liittyviä uusia tartuntoja on todettu kuusi. Riihimäen terveyskeskuksen vuodeosastolla on todettu niin ikään kuusi uutta tartuntaa.

Sairaanhoitopiiri on tilanteen seurauksena tehostanut koronatestausta entisestään.

Vuodeosastoja kiinni, leikkauksia lykätty

Sairaanhoitopiirissä on suljettu vuodeosastoja ja kiireettömiä leikkauksia peruttu. Osastoja on kiinni kaikkiaan kuusi, kaksi keskussairaalassa Hämeenlinnassa ja yhteensä neljä alueen terveyskeskussairaaloisa.

Monet ovat oireettomia

– Olemme tilanteessa, jossa oireettomien potilaiden ja henkilökunnan kautta on tullut tartuntoja tilanteissa, joissa koronan hoito ei ole ollut lähtökohta ja nimenomaan muu hoito. Tätä halutaan nyt välttää. Emme kestä enää enempää lisähäiriöitä, Leskinen sanoo.

Tartunnan saaneissa on sekä potilaita että hoitohenkilökuntaan kuuluvia. Suurin osa sairastuneista on Leskisen mukaan hyvässä kunnossa.

– Suuri osa sairastuneista potilaista on saanut vähintään ensimmäisen rokotteen. Monilla oireet ovat joko hyvin lieviä tai heillä ei ole koronaan liittyviä ollenkaan, vaan tartunnat ovat selvinneet seulonnan yhteydessä. Ilman muuta on selvää, että rokote auttaa siinä, että heistä iso osa ei varmaankaan saa vakavaa tautimuotoa.

– Jos meillä ei olisi rokotteita, olisimme todellisissa vaikeuksissa. Tämä heijastuisi nopeasti tehohoitoon. Tällä hetkellä niin ei ole. Siitäkin huolimatta, että meillä on potilaita, jotka ovat vakavasti sairaita ja heidän immuunipuolustuksensa on alentunut pysyvästikin, suurin osa heistäkin vielä tässä tilanteessa voi ihan hyvin ja koronaan liittyviä oireita on vähän.