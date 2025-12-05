Kaupoissa asiakkaita provosoiva mies on noussut otsikoihin suomalaismedioissa.

Nimimerkkiä "Kotkamies" käyttävä häirikkö on tekeytynyt esimerkiksi kaupan tai kirjaston työntekijäksi ja syyttänyt asiakkaita muun muassa varastamisesta.

MTV kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyseisestä miehestä on tehty jo kymmeniä rikosilmoituksia.

Rikosnimikkeet ovat vaihdelleet salakatselusta kunnianloukkaukseen, mutta rikoksen tunnusmerkit ovat jääneet täyttymättä.

Miehen julkaisemilla videoilla muun muassa näkyy, kuinka useat hänen salaa kuvaamistaan kohteista hermostuvat tilanteisiin.

"Ei täyttä pahuutta"

Nyt MTV on tavoittanut niin sanottuja prank-videoita tekevän suomalaismiehen, joka myöntää kuvaavansa ihmisiä salaa.

Piilokameravideot on otsikoitu niin, että syntynyttä suuttumusta ja riitatilannetta korostetaan, mutta itse hän kuvailee toimintaansa hämmentämiseksi.

– Minun näkemys on se, että ihmisten hämmentäminen ja siitä piilokameravideon tekeminen ei ole mitään täyttä pahuutta. Mielipiteitähän se varmasti jakaa, ja kaikilla on oikeus omiin mielipiteisiinsä.