Yhä harvempi ulkomaalainen haluaa tulla Suomeen ja syynä saattaa olla muun muassa maamme työllisyystilanne.

Maahanmuuttovirasto julkaisi eilen tuoreet maahanmuuttoluvut ja niistä kävi ilmi, että maahanmuutto Suomeen on laskussa. Viime vuosien kuuma peruna on ollut juurikin Suomen tarve työperäiselle maahanmuutolle.

Samaan aikaan kuitenkin suuri määrä suomalaisia on työttömänä ja Suomen työttömyysaste on Euroopan suurin.

MTV haastatteli aiheesta perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigeliusta sekä kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Siréniä.

Sirénin mukaan tuoreet luvut kertovat ennen kaikkea Suomen hankalasta talouden tilanteesta ja vaikeasta suhdanteesta.

– Meidän pitää jatkaa toimia kasvun edellytysten aikaansaamiseksi. Meidän työmarkkinoillamme on tällä hetkellä enemmän ihmisiä. Se mahdollistaa sen, että työllisyyskin kasvaa siinä vaiheessa, kun kasvu lähtee oikealle suunnalle, hän toteaa.

Vigeliuksen mukaan laskussa olevat maahanmuuttoluvut kertovat Suomen yleisen työllisyystilanteen lisäksi hallituksen toimista.

– Esimerkiksi kielteisten päätösten määrä on lisääntynyt osin juuri sen myötä, että tämä hallitus ja sen tekemät lainsäädäntöuudistukset johtavat siihen, että tulijoita vaaditaan enemmän esimerkiksi toimeentulon suhteen. Minusta se on ihan oikea linja, Vigelius sanoo.

Sirénin mukaan hallitus on saanut toteutettua pitkään puhuttuja rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille.

– Niiden vaikutukset näkyvät vasta viiveellä ja tietenkin tarvitsemme myös suhdannetta apuun, että kasvu lähtee liikkeelle.

Sirén: Suomen työikäinen väestö ei riitä ylläpitämään nykyistä järjestelmää

Vigelius kertoo, että perussuomalaiset katsovat lähtökohtaisesti, että maahanmuuton rooli Suomen työmarkkinoilla on täydentävä. Hänen mielestään on syytä pohtia, miten kotimainen väestö saadaan ensisijaisesti työllistettyä.

– Ulkomaisella työvoimalla, erityisesti sillä korkeapalkkaisella ja suomalaisen keskipalkan ylittävällä maahanmuutolla, on oma roolinsa nimenomaan täydentävänä tekijänä meidän työmarkkinoillamme, Vigelius jatkaa.

Vigeliuksen mukaan ongelmana on, että Suomeen saapuu hyvin matalapalkkaista maahanmuuttoa.

– Vaikka hallitus on nostanut palkkarajaa, niin se ei edelleenkään ole tarpeeksi korkealla, että Suomeen otettava maahanmuutto ei perustuisi liiaksi esimerkiksi sosiaaliturvalle.

Vigeliuksen mukaan työperusteinenkin maahanmuutto voi tarkoittaa sitä, että tulija tippuu sosiaaliturvalle tai täydentää suomalaisella sosiaaliturvalla omaa elantoaan.

Sirén toteaa, että on matemaattinen tosiasia, että Suomen työikäinen väestö ei riitä ylläpitämään nykyistä järjestelmää ja hyvinvoinnin palveluiden tasoa, vaan työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa tullaan näkemään myös kilpailua ulkomaisesta työvoimasta.

Eripuraa saatavuusharkinnan poistosta

Ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla käytetään saatavuusharkintaa, eli työnantajien tulee ensisijaisesti rekrytoida Suomen tai EU- ja ETA-alueen työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Kokoomus on ajanut saatavuusharkinnan poistoa.

Vigelius pitää saatavuusharkinnan poistamisen ajatusta huvittavana tässä hetkessä.

– Meillä on maassa erityisen vaikea tilanne työttömyyden kanssa. Suomalaisten työttömyysaste on tällä hetkellä alle kahdeksan prosenttia kun se on maahanmuuttajataustaisella väestöllä 20 prosentin tietämillä. On minusta aika absurdia esittää tällaisessa tilanteessa, että me tarvitsisimme lisää ikään kuin työtöntä työvoimareserviä suomeen ja ikään kuin siitä lähtisi se meidän kasvu.

Sirén ei puolestaan usko, että kokoomuksella ja perussuomalaisilla olisi kuitenkaan kovin suuria näkemyseroja kokonaisuudessa.