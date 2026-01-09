Teollisuuden tilaukset vähenivät marraskuussa yli neljänneksen vuodentakaisesta.
Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät marraskuussa yli 26 prosenttia verrattuna edellisen vuoden marraskuuhun, kertoo Tilastokeskus.
Laskua selittää osin edellisvuoden marraskuun tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muutama suuri metalliteollisuuden tilaus. Tammi-marraskuun ajalta uusien tilausten arvo oli 2,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.
Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa 4,1 prosenttia. Eniten kasvua oli kaivostoiminnassa ja louhinnassa.
Lue myös: Suomen työttömyysaste on nyt koko Euroopan korkein
4:51Työttömyys jatkaa kasvussa – nuorista jo viidesosa vailla työpaikkaa