Trumpin tapaamisesta Euroopan johtajien kanssa ei tiedetä vieläkään juuri mitään: "Mystinen kuvio"

Donald Trump on kertonut tapaavansa Euroopan johtajia Washingtonissa lähiaikoina. Tapaamisesta ei kuitenkaan tiedetä vielä juuri mitään USA:ssa eikä Ukrainassa, kertovat MTV Uutisten kirjeenvaihtajat.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan eurooppalaisia johtajia olisi tulossa vierailulle Washingtoniin tänään maanantaina tai huomenna tiistaina keskustelemaan ratkaisuista Ukrainan sodan lopettamiseksi.



Trump sanoo, että hän ei ole tyytyväinen tilanteeseen Ukrainassa ja että hän on valmis asettamaan uusia pakotteita Venäjälle.

Euroopan johtajat eivät ole vahvistaneet

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Yhdysvalloissa tapaamisesta ei tiedetä vielä oikeastaan mitään.

– Tämä on vähän mystinen kuvio, koska kukaan eurooppalainen johtaja ei ole tähän mennessä vahvistanut tulevansa Yhdysvaltoihin tapaamaan Trumpia, Karppinen kertoi Seitsemän uutisissa.

– Suomen tasavallan presidentin kansliasta kerrottiin, että Alexander Stubb ei ole tulossa Washingtoniin. Myöskään EU-komission johtajan tiedossa ei ole, että kukaan EU:n tai EU-maiden johtajista olisi tulossa. Joten jännityksellä odotamme lisätietoa.

Karppisen mukaan se on tiedossa, että Trump alkaa taas olla turhautunut tilanteeseen.

– Se optimismi ja toiveikkuus, joka Trumpin hallinnossa oli Alaskan Putin–Trump-huippukokouksen ja Valkoisen talossa järjestetyn Euroopan johtajien tapaamisen jälkeen, alkaa haihtua, kun Venäjä jatkaa Ukrainan pommittamista.

"Ukrainassa toivotaan yhteisvoimaa"

Ukrainassa Trumpin jämähtäneisiin rauhanponnisteluihin suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti, kertoo MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen Kiovasta.

– Erittäin paljon mielenkiintoa on nyt tietenkin suunnattu Yhdysvaltoihin, mutta mystiseltä vaikuttaa. Kukaan ei oikein tiedä, keitä sinne on menossa ja mistä tarkemmin ottaen puhutaan, Nurminen toteaa.

– Nyt on saatava yhteisvoimaa. Vladimir Putin on osoittanut moneen kertaan sekä sanoin että teoin, että hänen puheisiinsa eikä toimintaansa voi luottaa eikä sitä voi ennustaa muuta kuin kaikkein pahimman kaavan mukaan.

Nurminen kertoo, että Ukrainassa enää neljäsosa kansasta kannattaa sitä, että sota on voitettava sotimalla, eli neuvottelut olisi saatava käyntiin. Ukraina ajaa myös niin tuntuvia pakotteita, että Putinin olisi pakko taipua rauhaan taloudellisista syistä.

– Kun Putin olisi ajettu nurkkaan, olisi saatava voimaa Yhdysvalloilta turvatakuisiin.

– Täällä toivotaan kovasti sitä, että Yhdysvallat jakaisin muutakin kuin tiedustelutietoa ja tukitoimintojaan.

"Pakotteita tarvitaan lisää"

Trump sanoi sunnuntaina olevansa valmis tiukempiin pakotteisiin Venäjää vastaan.

– Jos pakotteiden halutaan olevan tehokkaita, Trumpin Intialle asettamat rangaistuspakotteet muun muassa öljyn ostamisesta Venäjän energiasektorilta eivät riitä. Esimerkiksi Kiinaa ei ole tähän mennessä rangaistu, eli näitä niin sanottuja toissijaisia pakotteita pitäisi tulla lisää.

Karppinen kertoo, että USA:n kongressissa on valmisteltu pakotepakettia jo pitkään, mutta Trump ei ole uhkauksistaan huolimatta ollut valmis edistämään sitä.

– Trumpin valtiovarainministeri korosti kuitenkin eilen, että Yhdysvaltain ja Euroopan yhteisten lisäpakotteiden avulla Venäjä saadaan ehkä painostettua neuvotteluihin ja selkä seinää vasten. Eli katsotaan mitä sieltä tulee vai tuleeko mitään.