Trumpin ja Putinin diilin uhkana venäläinen jarrutus ja herkkä hipiä: "Saisi suuttumaan"

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan tulitauon Ukrainan kanssa tulisi johtaa pysyvään rauhaan. Hänen mukaansa keskeisiä kysymyksiä tulitauosta on edelleen auki.

Putinin mukaan Venäjän päätöksissä ratkaisee muun muassa rintamatilanne. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Steve Witkoff on parhaillaan Moskovassa. Hänen on määrä tavata Putin.

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Trumpin hallinnon sisällä Putinin vastaus tulitaukoon liittyen nähdään mahdollisuutena.

– Vaikka se ei ole ehdoton kyllä, niin se ei ole myöskään jyrkkä ei. Trumpin hallinnossa ja republikaaneissa yritetään puskea tulitaukoa ja sitä kautta rauhansuunnitelmaa eteenpäin, eli diiliä mahdollisimman nopeasti.

Karppisen mukaan Trumpin hallinnon ulkopuolella, Kremlin kanssa aiemmin työskennelleiden keskuudessa ollaan huolissaan Putinin itsevarmuudesta.

– (Siitä), kuinka Putin kokee, että hän voi alkaa vain listaamaan Venäjän ehtoja.

Karppisen mukaan pelkona on, että Trumpin innokkuus ja tahto tehdä kaikki nopeasti lähes millä ehdoilla on vain huono asia Ukrainalle, Euroopalle ja lopulta myös Yhdysvalloille.

Karppisen mukaan avainkysymys on se, mitä Trump tekee, mikäli Venäjä ei suostu tulitaukoon ja rauhanprosessiin.

– Viime viikolla Trump uhkasi Venäjää lisäpakotteilla, mutta torstaina hän sanoi, että hän ei halua näistä pakotteistakaan puhua ja luottaa siihen, että Venäjä tekee diilin.

Kangaspuro: Venäjä avasi neuvottelut

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro arvelee MTV Uutisten haastattelussa, että Putin avasi antamillaan kommenteilla neuvottelut Venäjän näkökulmasta.

Kangaspuron mukaan Putin haluaa mahdollisimman pitkälle menevät lupaukset siitä, että Venäjän vaatimukset otetaan huomioon.

– Venäjä kokee olevansa – ja kuten se onkin rintamalla vahvoilla. Venäjä kokee, että sillä on varaa esittää vaatimuksia – varsinkin kun yhdysvaltalaiset jo lupasivat ensimmäisessä tapaamisessa Saudi-Arabiassa aika paljon Venäjälle.

Kangaspuro kertoo arvelevansa, että pöytään laittamistaan perusasioista Venäjä ei tule perääntymään niin kauan kuin sota menee heidän kannaltaan niin hyvin kuin se nyt menee.

– Aika on nyt tällä hetkellä enemmän Venäjän puolella kuin Ukrainan puolella.

Putin haluaa keskustella tilanteesta suoraan Trumpin kanssa.

– Ilmeisesti heillä on jonkunlainen keskinäinen kemia sitten ja myöskin usko, että he pääsevät sopimuksiin. Varmaan se mitä Ukrainassa ja Euroopassa pelätään on, että ne kaksi presidenttiä sopivat keskenänsä miten asiat järjestetään, Kangaspuro pohtii.

Kangaspuro toteaa, että Trump suuttuu helposti.

– Hänen hipiänsä näyttää olevan aika herkkä. Kyllä jos Venäjä laittaa tässä jarrut päälle eikä suostu etenemään mihinkään, niin se on varmaan seikka, joka saisi Trumpin suuttumaan ja harkitsemaan toimenpiteitä.