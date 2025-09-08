Ulkomaantoimittajat: Rauhanneuvotteluista ei merkkiäkään – "Venäjällä koetaan, että heillä on vapaat kädet"

Eurooppalaisia johtajia on parhaillaan saapumassa Washingtoniin. Samanaikaisesti Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan.

MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki ja Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti ovat seuranneet viimeisimpiä käänteitä. Kumpikaan ei näe, että rauhanneuvottelut olisivat näköpiirissä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen, että hän on valmis siirtymään pakotteiden toiseen vaiheeseen Venäjän suhteen. Sitä, mitä toinen vaihe tarkoittaisi, ei ole täsmennetty.

Viimeisimpänä Yhdysvallat on määrännyt toissijaisia pakotteita Intialle, joka ostaa Venäjältä raakaöljyä.

Jo pitkään on mietitty, milloin Trumpin kärsivällisyys Venäjää kohtaan loppuu. Siitä ei toistaiseksi ole ollut merkkejä, koska Trump ei ole pysynyt takarajoissaan, joita se on antanut Venäjälle.

– Viimeisin takaraja umpeutui viime torstaina ja mitään ei tapahtunut, Voltti sanoo.

Voltin mukaan Yhdysvallat on halunnut toimia etenkin rauhan välittäjänä, ei niinkään painostajana. Presidentti Trump on halunnut houkutella Venäjää neuvottelupöytään, ei pakottaa.

– Mutta, jos Trump alkaa tuntea itsensä nöyryytetyksi Venäjän puolelta, voi alkaa tapahtua jotain, Voltti sanoo.

Kivimäki ei näe mitään merkkejä siitä, että rauhaneuvotteluiden suuntaan oltaisiin menossa.

– Näyttää ennemmin siltä, että Putin olisi luopumassa viimeisistäkin pidäkkeistä, Kivimäki arvioi.

– Venäjällä koetaan, että heillä on vapaat kädet ja siltähän nuo viime viikonlopun iskut näyttävät, hän jatkaa.

Venäjä iski Ukrainaan rajusti ilmaiskuilla viikonlopun aikana. Presidentti Putin näyttää siis vain koventavan sotaa.

Kivimäki myös korostaa, että Venäjän tavoitteena ei ole saada Ukrainasta maakaistaleita, vaan alistaa koko Ukraina valtaansa.

Myös turvatakuisiin kuuluu suuri määrä ongelmia, Kivimäki muistuttaa. Turvatakuut pätevät vasta sitten, jos rauhansopimukseen päästään.

– Eihän tässä ole mitään merkkejä, että oltaisiin menossa kohti jonkinlaista rauhansopimusta, päinvastoin.

– On jäänyt myös epäselväksi, että millä tavalla, Ukrainaa käytännössä suojattaisiin, kuka, miten ja millä keinoin, Kivimäki tiivistää.

