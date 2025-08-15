MTV Kiovassa: Zelenskyin liittolainen avaa Trumpin ja Putinin tapaamisen uhat ja mahdollisuudet

MTV Uutiset tapasi Kiovassa Ukrainan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Oleksandr Merezhkon. Hän on huolissaan Yhdysvaltojen ja Venäjän huipputapaamisesta.

Ukrainalaiset odottavat perjantaina tapahtuvaa Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista ennemmin huolestuneina kuin toiveikkaina.

Ukrainan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Oleksandr Merezhko avasi MTV Uutisille Ukrainan näkökulmaa huipputapaamisen alla.

– Odotukset ovat alhaalla, mutta riskit ovat korkealla. Ukraina ei ole mukana keskusteluissa ja se on minusta suuri vääryys, koska näillä neuvotteluilla voi olla vakavia seurauksia Ukrainalle. Siellä voidaan päättää Ukrainan kohtalosta ilman Ukrainaa ja se on ongelma, Merezhko sanoo toimittaja Valtteri Kykkäsen haastattelussa.

Useita riskejä

Trump on aiemmin tällä viikolla viestittänyt ainakin eurooppalaisille valtiojohtajille, ettei Putinin kanssa keskustella alueluovutuksista.

Merezhko korostaa, että tapaamiseen liittyy paljon muita riskejä.

– Riskeihin kuuluu myös se, että Putin yrittää vakuuttaa Trumpin siitä, että Ukraina olisi tässä syyllinen. Ennustan, että Putinilta tulee sellaisia ehdotuksia, jotka ovat mahdottomia hyväksyä Ukrainalle esimerkiksi perustuslain takia.

–Ja hän voi yrittää esittää Trumpille tällaista kompromissia ja sanoa, että Ukraina on este rauhalle. Tämä on Putinin suunnitelma ja nyt nähdään, lankeaako Trump tähän ansaan, hän kertoo.

Merezhko on huolissaan myös siitä, että Trump saattaa etsiä tekosyytä lähteä pois neuvotteluprosessista.

– Hän saattaa myös luoda uudestaan suhteita Venäjään. Tämän takia olemme huolissamme.

Esimerkiksi vaalien järjestäminen on Ukrainalle mahdotonta, kun sotatila jatkuu.

Myös mahdollisuuksia

Trumpin ja Putinin tapaamiseen liittyy myös mahdollisuuksia Ukrainalle. Suurta läpimurtoa kohti rauhaa ei kuitenkaan odoteta.

– Paras tulos Ukrainalle olisi, ettei tulisi mitään tulosta ja Trump ymmärtäisi, että ainoa este rauhalle on Putin. Putin ei halua rauhaa tai edes tulitaukoa ja hän haluaa tuhota Ukrainan, Merezhko täsmentää.

Ukrainassa toivotaan, että Yhdysvallat koventaa talouspakotteita Venäjää ja siltä öljyä sekä kaasua ostavia maita vastaan.

– Toivottavasti Trump viimein lunastaa lupauksensa ja asettaa Venäjälle vakavia talouspakotteita. Ja myös niitä maita kohtaan, jotka auttavat Venäjän sotakonetta toimimaan, Merezhko toteaa.

Pakotteet toimivat

Merezhko painottaa, että pakotteet ovat hyvä painostuskeino Venäjää vastaan. Putinin sotakone olisi hänen mukaansa paljon tehokkaampi, jos pakotteita ei olisi asetettu.

– Avainkysymys on se, miten Venäjän sotakone pysäytetään. Se voi tapahtua kieltämällä Venäjältä sen saamat tulot öljystä ja kaasusta, joita myydään esimerkiksi Intiaan, Kiinaan ja Turkkiin.

Merezhko pitää mahdollisena, että Trumpin ja Putinin kokous saa jatkoa, muttei usko Putinin olevan valmis tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä.

– Putin pelkää Zelenskyiä, koska hän ei näyttäisi hyvältä Zelenskyin rinnalla. Mahdollisiin seuraaviin tapaamisiin olisi saatava mukaan Euroopan johtajia Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta ja toivottavasti myös EU:sta.

Merezhko kuuluu samaan ”Kansan palvelija” -puolueeseen presidentti Zelenskyin kanssa.

Suomelle kehuja

Suomi ja tasavallan presidentti Alexander Stubb saavat Merezhkolta vuolaasti kehuja toimista Ukrainan hyväksi.

– Kunnioitan suuresti Suomen presidenttiä. Hän on hyvä diplomaatti ja osaa käsitellä Trumpia. Hän mestari diplomatiassa. Hän tekee paljon Ukrainan hyväksi. Te suomalaiset ymmärrätte meitä ja meidän tilannettamme, hän sanoo.

– On vaarallista olla totalitaarisen, aggressiivisen maan naapuri. Ainoa tapa taata turvallisuus on liittyä Natoon, hän päättää.