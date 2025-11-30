Ukraina ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet illalla Suomen aikaan Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseen tähtäävän rauhansopimuksen ehdoista.

Medialähteiden mukaan neuvotteluissa Ukrainassa sotimisen lopettamiseksi on toistaiseksi edetty myönteisesti. Ukrainalaisdelegaation mukaan tapaaminen Floridassa alkoi hyvässä hengessä.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelijoiden keskustelut sunnuntaina Floridassa ovat olleet tiukkoja, mutta erittäin rakentavia. Näin luonnehtii neuvotteluja läheltä seuraava lähde yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan.



CNN:n lähteen mukaan neuvotteluissa Ukrainassa sotimisen lopettamiseksi on jo käsitelty joitain kaikkein herkimpiä kohtia. Lähteen mukaan neuvotteluissa on toistaiseksi edetty myönteisesti.



Myös Ukrainan varaulkoministeri Serhi Kyslytsja julkaisi optimistisen viestin Floridasta X-viestipalvelussa. Hän sanoi keskustelujen edenneen myönteisessä hengessä, mikä voi ennakoida edistystä.

– Kyse ei ole vain rauhansopimuksista, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio AP Newsin mukaan.