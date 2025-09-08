Mitä Trumpin ja Euroopan johtajien tapaamiselta voi odottaa? "Diplomaattinen onnistuminen"

Donald Trump kutsui Euroopan maiden johtajia keskustelemaan ratkaisuista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Tutkijan mukaan Eurooppa on aktivoitunut ja saanut viestejään läpi Yhdysvaltoihin.

Ryhmä Euroopan maiden johtajia matkustaa alkuviikosta Yhdysvaltoihin keskustelemaan presidentti Donald Trumpin kanssa ratkaisusta Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Asiasta kertonut Trump ei täsmentänyt, ketkä johtajat Valkoiseen taloon saapuvat. Trump myös kertoi olevansa valmis asettamaan uusia pakotteita Venäjää vastaan.

MTV:n Huomenta Suomessa vieraillut tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista arvioi, mitä johtajien tapaamiselta voi odottaa. Hänen mukaansa ongelma on se, että sodan ratkaisu on ennen kaikkea Venäjän käsissä.

– Kyse on siitä, onnistutaanko luomaan riittäviä uhkavaatimuksia tai painetta Venäjän suuntaan, niin että Venäjä joutuisi sodan päättämään.

Ukrainalle pitäisi myös lähettää enemmän tukea. Karjalainen arvelee, että keskustelua käydään muun muassa turvatakuiden järjestelyistä, joilla tulitaukoa tai rauhaa pystyttäisiin vahvistamaan.

– Euroopassa ei varsinkaan luoteta siihen, että Venäjä jossain sopimuksessa pitäytyisi. Toiseksi keskustellaan varmasti pakotteista, joilla pyritään luomaan lisää painetta Venäjän suuntaan ja toisaalta myös estämään hyökkäyssodan käymistä eristämällä Venäjän taloutta ja estämällä sotakoneiston toimintaa.

Karjalaisen mukaan kuluneen vuoden aikana Euroopan ja Yhdysvaltojen strategiat sodan suhteen ovat erkaantuneet ja yhteisiä linjoja on jouduttu hakemaan. Hän toteaa, että yhteinen sävel on nyt jossain määrin löytymässä ja Eurooppa on aktivoitunut, sekä saanut viestejään läpi Yhdysvaltoihin.

– Voidaan nähdä tässä nyt jonkinlainen diplomaattinen onnistuminen. Ainakaan suhteet eivät ole niin tulehtuneet kuin jossain kohtaa näytti, Karjalainen toteaa.

Katso Karjalaisen haastattelu yllä olevalta videolta!