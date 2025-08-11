Näin Yhdysvalloissa ajatellaan Trumpin ja Putinin tapaamisesta – "Yksi on varmaa"

Trumpin ja Putinin Alaskan-tapaamista odotetaan USA:ssa kaksijakoisin tunnelmin, kertoo MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin aikovat tavata perjantaina Alaskassa.

Alaska valikoitui esimerkiksi Saudi-Arabian sijaan kokouspaikaksi ilmeisesti historiallisista syistä.

Venäjän ja Yhdysvaltain välinen raja kulkee Tyynenmeren Pohjoisen jäämereen yhdistävällä Beringinsalmella.

Yhdysvallat osti Pohjois-Amerikan luoteisosassa sijaitsevan Alaskan alueen Venäjältä vuonna 1867.

Trump hoitaa homman kotiin

Siitä, mitä tapaamisella voidaan mahdollisesti saavuttaa, on Yhdysvalloissa monenlaisia mielipiteitä.

– Moni kaduntallaaja on sitä mieltä, että Putinille tapaaminen on jo voitto sinänsä. Vastikään hän oli eristetty rosvovaltion johtaja, ja nyt hän tulee istumaan ikään kuin tasavertaisena Yhdysvaltain presidentin kanssa Yhdysvaltain maaperälle, MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Trumpin tukijat kokevat, että sotaa on nähty jo riittävän pitkään, ja uskovat, että Trump hoitaa homman kotiin.

– Demokraattien puolella esimerkiksi alaskalainen senaattori taas voivotteli, että toivottavasti tästä edes jotain hyvää tulee, kun sotarikoksista epäilty Yhdysvaltoihin presidentin kanssa alas istuu.

Trump söi taas sanansa

Trump on aiemmin uhannut Venäjää pakotteilla, jos aselepoa ei saada aikaan, mutta vaatimukset ovat jääneet taka-alalle.

– Trump söi jälleen kerran sanansa. Jää nähtäväksi, odottako Trump, miten tapaaminen onnistuu ja lätkäisee sanktiot, jos Putin ei teekään kuten Trump toivoo. Tähän mennessä Venäjä on onnistunut väittämään ne suostumalla tapaamaiseen.

Putin haluaa asemoida Venäjän uudelleen

Vladimir Putinin motiiveista ja odotuksista tapaamisen suhteen ei tiedetä vielä mitään varmaa.

Karppinen kertoo, että Yhdysvalloissa moni Venäjä-asiantuntija pelkää Trumpin olevan Putinin vietävissä.

– Se johtuu siitä, että presidentit tulevat tapaamiseen kahdella eri odotuksella. Trumpin odotusarvo on, että lopetetaan Ukrainan sota mahdollisimman pian Ukrainan kannalta ehkä vähän kalliillakin hinnalla.

– Putin totta kai haluaa saada omia tavoitteitaan läpi Ukrainan suhteen, mutta hänellä on myös suurempia strategisia tavoitteita. Hän haluaa uudelleen asemoida Venäjän maailmanjärjestyksessä, vallassa ja prioriteeteissä ja näkee Venäjä-mielisiä lausuntoja antaneen Trumpin poikkeuksellisena Yhdysvaltain johtajana, joka voi Putinille tämän mahdollisuuden tarjota.

Vain yksi on varmaa

Jos neuvottelut ovat menestyksekkäät, Trump pitää Karppisen mukaan itseään voittajana.

–Tässä epävarmassa maailmassa varmaa on vain se, että jos jonkinlainen rauhansopimus saadaan aikaiseksi, Trump siitä kunnian itselleen ottaa.

Trump arvioikin maanantain lehdistötilaisuudessa, että kaupankäynti Venäjän kanssa kasvaa, kun "Ukraina-diili" on tehty. Tavoitteena on saada Ukrainalle menetettyjä maa-alueita takaisin Venäjältä.

– Uskon että siitä voi tulla hyvä, mutta siitä voi tulla myös huono, Trump pyöritteli arvioitaan Putinin tapaamisesta.