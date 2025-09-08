Presidentti Stubb ei matkusta Washingtoniin

Suomen presidentti Alexander Stubb ei ole matkustamassa Washingtoniin alkuviikosta, kerrotaan presidentin kansliasta STT:lle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime yönä Suomen aikaa, että eurooppalaisia johtajia olisi tulossa vierailulle Washingtoniin tänään tai huomenna.
Stubb oli eurooppalaisten johtajien mukana, kun nämä edellisen kerran kävivät Washingtonissa keskustelemassa Ukrainasta. Hän osallistui niin ikään Ranskan ja Britannian isännöimään, niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa viime viikolla.