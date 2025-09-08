Presidentti Stubb ei matkusta Washingtoniin

Presidentti Stubb Ukrainaa tukevien maiden kokoukseen Pariisiin
Kuvituskuva. Presidentin kansliasta kerrotaan, että Stubb ei ole matkustamassa Washingtoniin alkuviikosta.Lehtikuva
Julkaistu 35 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Suomen presidentti Alexander Stubb ei ole matkustamassa Washingtoniin alkuviikosta, kerrotaan presidentin kansliasta STT:lle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime yönä Suomen aikaa, että eurooppalaisia johtajia olisi tulossa vierailulle Washingtoniin tänään tai huomenna.

Stubb oli eurooppalaisten johtajien mukana, kun nämä edellisen kerran kävivät Washingtonissa keskustelemassa Ukrainasta. Hän osallistui niin ikään Ranskan ja Britannian isännöimään, niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa viime viikolla.

Lue myös: Trump: Useita Euroopan johtajia Yhdysvaltoihin alkuviikosta

Lisää aiheesta:

Trump: Useita Euroopan johtajia Yhdysvaltoihin alkuviikostaPolitico: Stubbia suunnitellaan mukaan Trumpin ja Zelenskyin kokoukseen WashingtonissaTrump: Ukrainan tilanne ei edisty, ennen kuin tapaan PutininMacron kertoo EU-johtajille Yhdysvaltain-vierailunsa annistaMTV:n kirjeenvaihtaja Münchenin kokouksesta: "Suomalaiset todella haluttuja keskustelukumppaneita"USA:n ulkoministeri Pompeo yllätysvierailulle Brysseliin – EU sai tiedon yöllä
Alexander StubbDonald TrumpUkrainan sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Alexander Stubb