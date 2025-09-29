Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gazan rauhansuunnitelmassa Trump johtaisi itse Gazan väliaikaishallintoa. Asiasta kertoo Valkoinen talo.
Donald Trumpin Gazan rauhansuunnitelman mukaan gazalaisia ei pakotettaisi siirtymään pois Gazan kaistalta.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei tiettävästi ole hyväksynyt rauhansuunnitelmaa. Netanjahu vieraili maanantaina Valkoisessa talossa.
Trump kertoi aiemmin olevansa erittäin luottavainen sen suhteen, että hänen rauhansuunnitelmansa Gazaan hyväksytään.
Hamasin vastausta Trumpin ehdotukseen odotetaan.