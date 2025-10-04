Trump kehotti samalla Israelia lopettamaan välittömästi Gazan pommittamisen, jotta Gazassa olevat panttivangit saadaan turvallisesti ja nopeasti alueelta pois.

Asevoimien on Kanin mukaan tarkoitus siirtyä operaatiossa ainoastaan puolustuksellisiin taistelutoimiin. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Israel oli keskustellut asiasta Yhdysvaltain hallinnon kanssa.

Trump: Osapuolia kohdellaan tasapuolisesti

Hamasin vastauksen jälkeen äärijärjestön korkea-arvoinen virkamies kuvaili AFP:lle Trumpin suunnitelmaa ympäripyöreäksi ja monitulkintaiseksi. Virkamiehen mukaan suunnitelma vaatii vielä lisäneuvotteluja välittäjien kanssa.