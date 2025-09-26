Israelin pääministeri Netanjahua voimakkaasti tukenut Trump teki lisäksi selväksi, ettei aio sallia Länsirannan liittämistä Israeliin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä.

Trump kertoi paikallista aikaa torstaina, että hän on keskustellut asiasta Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

– Puhuimme Bibi (Benjamin) Netanjahun kanssa tänään ja puhuimme kaikille Lähi-idän johtajille, jotka ovat upeita ihmisiä, ja olemme pääsemässä aika lähelle sopimusta Gazasta ja ehkä jopa rauhasta, Trump sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Trump tapasi tiistaina YK:ssa keskeisten arabi- ja muslimimaiden johtajia, jotka varoittivat häntä seurauksista, jos Israel etenee aikeissaan liittää Länsiranta itseensä.

Israelissa äärioikeistolaiset ministerit ovat vaatineet palestiinalaisalueen liittämistä Israeliin vastauksena siihen, että muun muassa Ranska ja Britannia ovat tunnustaneet Palestiinan valtion. Ministerien aikomuksena on ollut estää kahden valtion ratkaisua tapahtumasta.

Trump teki torstaina selväksi, ettei hän tue Länsirannan liittämistä Israeliin.

– En salli Israelin liittävän Länsirantaa itseensä -- se ei tule tapahtumaan, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuosikymmeniä vastoin kansainvälistä oikeutta.

Yhdysvallat on Israelin läheinen liittolainen, ja Trump on tukenut niin Israelia kuin Netanjahua voimakkaasti toisen kautensa aikana.