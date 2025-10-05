Israelin neuvottelijat suuntaavat Egyptiin tänä iltana, sanoo maan hallituksen tiedottaja. Hänen mukaansa Gazaa koskevien epäsuorien neuvotteluiden on määrä alkaa huomenna.
Valkoisen talon virkamieslähde kertoi eilen lauantaina, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Egyptiin keskustelemaan panttivankien vapauttamisesta.
Aiemmin on kerrottu, että neuvotteluita käytäisiin tänään ja huomenna.
Äärijärjestö Hamasin edustaja vakuutti aiemmin, että järjestö pyrkii saavuttamaan sovun Gazan sodan lopettamisesta Egyptin Kairossa käytävissä neuvotteluissa.
Edustajan mukaan Hamas on valmis aloittamaan panttivankien vapauttamisen välittömästi, kun sopimus on saatu aikaan.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Israelin on lopetettava Gazan pommittaminen, jotta panttivangit voidaan vapauttaa.