Suomessa asuvalta Irynalta suorat terveiset Putinille ja Trumpille: "Heillä ei ole mitään oikeutta"

Perjantaina Alaskassa järjestettävässä Trump-Putin-tapaamisessa käsitellään mahdollista ratkaisua Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa. Suomessa asuva ukrainalainen Iryna Gorkun-Silén pitää tapaamisen lähtökohtaa naurettavana.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat huomenna Alaskassa ja heidän on määrä keskustella Ukrainan tilanteesta.
Tapaamisen lopputuleman on epäilty päättyvän ukrainalaisten pettymykseen.
Suomen ukrainalaisten yhdistyksen kulttuurikoordinaattori Iryna Gorkun-Silén, pitää kokouksen lähtöasetelmaa vääränä.
– Minusta on naurettavaa, että nämä johtajat tapaavat keskustellakseen maamme tulevaisuudesta ilman Ukrainan edustusta. Heillä ei ole mitään oikeutta päättää Ukrainan tulevaisuudesta, kaksitoista vuotta Suomessa asunut Gorkun-Silén sanoo.
Hän kertoo olevansa pettynyt Trumpin toistuneisiin pitämättömiin lupauksiin siitä, että hän saisi sodalle lopun.
– Olen pessimistinen asian suhteen, hän sanoo.
Gorkun-Silén kertoo, että ainoa Ukrainalle toimiva ratkaisu olisi se, että Venäjä vetäytyisi ja vapauttaisi kaikki vallatut alueet.
– Me emme suostu neuvottelemaan. Olemme menettäneet jo niin paljon.
Aiemmin vapaaehtoisena Ukrainasta saapuvien pakolaisten kanssa töitä tehnyt ammattihuilisti kertoo, että hänellä on ollut elämäntilanteita, joissa uutisointia sodasta on ollut vaikeaa seurata.
Tarinat menehtyneistä ottavat koville, mutta hänellä on tahtoa pysyä perillä kotimaansa asioista. Ystävät, jotka elävät ”päivästä päivään” Ukrainassa auttavat pistämään asioita perspektiiviin.