Täyttyikö Trumpin mitta Putiniin? Tämä käänteestä tiedetään

Donald Trump soimasi Vladimir Putinia kovasanaisesti Venäjän laajojen ilmaiskujen jälkeen. Tutkijan mukaan taustalla voi olla Trumpin kokemus petetyksi tulemisesta.

Venäjän massiiviset iskut Ukrainaan viikonloppuna näyttivät olleen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille liikaa. Hän antoi palaa sosiaalisessa mediassa sanoen presidentti Vladimir Putinin tulleen hulluksi.

Purkaus herättää kysymyksen, onko aiemmin Venäjää myötäillyt Trump muuttanut suhtautumistaan.

Yksi tulkinta Trumpin kovasanaisista puheista on se, että hän kokee tulleensa petetyksi, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.

Trumpilla on Sinkkosen mukaan taipumusta henkilökohtaistaa ja kahdenvälistää ulkopolitiikkaa, missä tunnepuolella on myös merkitystä.

– Sitten toisaalta Trumpilla on myös ollut Putinin kanssa suhteellisen pitkä pinna tähän mennessä, eli onhan se toki mahdollista, että jossain vaiheessa ämpäri niin sanotusti täyttyy, Sinkkonen toteaa.

Turhautumista ilmassa

Trumpin pään sisälle on vaikea päästä, mutta turhautuminen Putiniin voi Sinkkosen mukaan johtua siitä, että Venäjän toimet hankaloittavat nopean ratkaisun saamista Ukrainaan. Trumpin keskeinen lupaus viime vuoden vaaleissa oli lopettaa sota Ukrainassa nopealla aikataululla, jopa päivässä.

– Mitä pidempään tässä menee ja mitä hankalammaksi tämä prosessi osoittautuu, niin tietysti se turhautumisen elementti tulee sieltä mukaan.

Turhautumisen aiheuttajaksi Sinkkonen nostaa viikonloppuisten iskujen lisäksi Trumpin ja Putinin viimeviikkoisen puhelun.

Julkisuudessa on tulkittu, ettei Yhdysvallat saanut puhelussa Venäjältä minkäänlaisia lupauksia, vaikka Trump yrittikin Sinkkosen mukaan "spinnata" puhelun onnistuneeksi.

Muuttuiko linja?

Trumpin kovatkin puheet ovat toistaiseksi vain puheita. Vielä on epäselvää, onko Trump valmis asettamaan Venäjälle lisää pakotteita.

Sinkkosen mukaan pakotteille löytyisi "sisäpoliittinen ikkuna".

– Kongressissa on laajaa kannatusta nauttiva lakialoite, jonka senaattorit Lindsey Graham ja Richard Blumenthal ovat laittaneet pystyyn. Se osoittaa, että Yhdysvalloissa on sisäpoliittisesti ikkuna auki sille, että Yhdysvallat lähtisi antamaan Venäjälle enemmän keppiä ja vähemmän porkkanaa.

Donald Trump on kutsunut välejään Vladimir Putiniin lämpimiksi, mutta nyt Putinille on Trumpin mukaan "tapahtunut jotakin". Kuva Helsingin-tapaamisesta kesältä 2018./All Over Press

Kovista retorisista avauksista huolimatta Yhdysvaltojen hallinnon perustavanlaatuinen näkemys Ukrainassa käytävästä sodasta tuskin on viime päivinä muuttunut.

– Yhdysvallat haluaa jollakin aikataululla irti tästä kokonaisuudesta. Ja tämän hallinnon mielestä tämä sota on kuitenkin lähtökohtaisesti Venäjän ja Ukrainan ja Euroopan ongelma. Ja sitä he tuovat monella suulla esille.

Kremlistä kohtelias vastaus

Venäjältä kuultiin maanantaina kommentit Trumpin puheisiin Putinin hulluksi tulemisesta.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin viestin sävy oli kohtelias ja suorastaan kiittelevä. Sen mukaan kova retoriikka saattaa johtua "tunnekuormituksesta".

– Olemme todella kiitollisia amerikkalaisille ja presidentti Trumpille henkilökohtaisesti heidän avustaan tämän neuvotteluprosessin järjestämisessä ja käynnistämisessä, Peskov sanaili.

Sinkkosen mukaan Venäjä pyrkii omalla retoriikallaan de-eskaloimaan tilannetta. Sen intresseissä ei ole, että Yhdysvallat muuttaisi toimintaansa esimerkiksi asettamalla lisää pakotteita tai lisäämällä materiaalista tukea Ukrainalle.

– Oletusarvo on nyt, että he (Venäjä) pelaavat tätä peliä tällä tavalla ja he pelaavat aikaa.

Muutos tapahtunut

Trumpin kovia puheita Putinista käytiin läpi myös MTV Uutiset Liven lähetyksessä maanantaina. MTV Uutisten ulkomaantoimittajan Jarno Miettisen mukaan puheet sopivat Trumpin suuhun, mutta kielivät myös muutoksesta Venäjään suhtautumisessa.

– On tässä aika voimakas sävynmuutos tullut Trumpilta, Miettinen sanoo.

Vielä alkuvuodesta arvuuteltiin tuoreen presidentin suhtautumista Venäjään ja hänen välejään Putiniin. Tuolloin kovasta puheesta sai yksin kärsiä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka sai suureen huomioon nousseen ripityksen vierailullaan Valkoisessa talossa.

– Nyt tulee vähän samanlaista tekstiä Venäjän suuntaan, Miettinen toteaa.

