Tutkija yllättyi Trumpin voimannäytöstä: "Putinilla on käsissään heikommat kortit"

Professori Teivo Teivainen uskoo kummankin osapuolen hyötyvän omalla tavallaan tulevan tapaamisen sijainnista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Yhdysvaltoihin tapaamaan Donald Trumpia. Perjantaina 15. elokuuta käytävän tapaamisen paikaksi on vahvistettu Yhdysvaltain Alaskan osavaltio.

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta sanoo tapaamispaikan olleen "vähän yllättävä".

– Putinin saapumista Yhdysvaltojen maaperälle voi pitää voimannäyttönä Trumpilta.

Toisaalta Trumpin vieraaksi saapuminen voi olla pienoinen myönnytys Putinilta.

Teivainen vertaa tilannetta taannoiseen Nato-maiden kokoukseen, jossa haluttiin luoda mahdollisimman miellyttävät olosuhteet Trumpin vierailulle. Monenlaista hyysäystä ja mielistelyä, Teivainen kuvaa.

– Joku voisi ajatella, että se on ollut tehokasta. Sen jälkeenhän Trumpin puhetapa Venäjästä on hiukan muuttunut tiukemmaksi. Kannatti hieman nolosti mielistellä Trumpia, kun sillä saatiin tuloksia aikaan.

Vertaus Kiinan johtajaan

Teivainen nostaa tapaamisen asetelmaan liittyen esiin vertauksen Kiinan johtajaan Xi Jinpingiin.

– Aika usein Kiinassa ramppaa maailman johtajia eri puolilta. Harvemmin Kiinan johtaja itse lähtee vierailulle muihin maihin.

Johtajan johtajuutta korostaa se, jos muut tulevat hänen luokseen, eikä hän joudu menemään muiden luokse, Teivainen summaa.

Alaskaa tapaamispaikkana tukee myös Venäjän läheinen sijainti.

Eräs seikka voi tuoda pienen lisämausteen tapaamiseen. Alaska kun kuului aiemmin Venäjälle ennen kuin Yhdysvallat osti sen siltä itselleen vuonna 1867.

Mitä Trump pyrkii saavuttamaan?

Trump haluaa sodan Ukrainassa päättyvän. Suuri kysymys on Teivaisen mukaan nyt se, onko Trump pystynyt vääntämään ruuvia niin Venäjän kuin Ukrainan suuntaan niin, että osapuolet olisivat valmiita myönnytyksiin rauhan saavuttamiseksi.

Uutistoimisto Bloombergin tietojen mukaan Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat sopimuksesta, joka jättäisi Venäjän Ukrainalta miehittämät alueet Venäjän haltuun.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ehtinyt kommentoida, ettei Ukraina ole valmis luovuttamaan alueitaan hyökkääjälle. Hänen mukaansa päätökset, jotka tehdään ilman Ukrainaa, ovat päätöksiä rauhaa vastaan.

– Kyllä ainekset, johonkin kokonaisvaltaiseen sopimukseen pääsemiseen on aika vähissä. Siinä mielessä odotukset eivät ole kauhean korkealla, Teivainen kommentoi Trumpin ja Putinin tulevaa tapaamista.

Toisaalta Teivainen huomauttaa, etteivät suurmaiden johtajien tapaamisten ainoa merkitys ole siinä, millainen konkreettinen lopputulos tapaamisesta syntyy.

Mitkä kortit Trumpilla on käsissään?

Jos pelimetaforaa käytetään, on Teivaisen mukaan Trumpilla tällä hetkellä hitusen aiempaa paremmat pelimerkit kiristää Venäjää tekemään myönnytyksiä Ukrainan suhteen.

Yhdysvaltain kongressissa on valmisteilla aiempaa merkittävämmät pakotepaketit Venäjälle.

– Venäjä on niistä varmaan aidosti huolissaan.

Tämän puolesta puhuu se, että Putin soitteli perjantaina tukea Kiinan ja Intian johtajilta.

Teivo Teivainen uskoo Donald Trumpin olevan nyt aiempaa vahvemmassa neuvotteluasemassa suhteessa Vladimir Putiniin.MTV

Trump on Teivaisen mukaan maailmanpoliittisessa pelissä aiempaa vahvempi, kun Länsi-Euroopan maiden epäluulot Trumpia kohtaan ovat viime aikoina lieventyneet.

– Putinilla on käsissään heikommat kortit, kun Trump on lupaillut hankalia liikkeitä Venäjän suuntaan.

Samalla Trumpia on syytetty uhkailijaksi, joka lopulta aina jänistää.

– Siitä vinkkelistä Trumpin olisi nyt hankala mennä ja luvata Putinille kaikenlaista pakotteista luopumista ilman, että Putinilta tulisi mitään riittävän konkreettista lupausta.

Mitä Putin hyötyy?

Teivaisen mukaan kahdenvälisestä tapaamisesta on joka tapauksessa hyötyä Putinille, vaikka se tapahtuukin vastapuolen maaperällä.

Putinilla on vyöllään kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksiä, jotka rajoittavat hänen vierailujaan varsinkin monissa länsimaissa. Käynti Yhdysvalloissa voikin Teivaisen mukaan olla viestinnällinen keino niin sisäpoliittisesti kuin liittolaisille.

– Venäjä näyttäytyy askeleen vähemmän eristettynä maana.

Jos vielä tapaamiseen liittyy pakotteiden lieventämisiä ja lykkäämisiä pelkästään neuvotteluja odottaessa, saavuttaa Venäjä ainakin jotain tavoitteita.

Trump uhkasi aiemmin Venäjää uusilla pakotteilla, jos se ei lopeta sotatoimia Ukrainassa. Trumpin viimeisimmäksi antama aikaraja umpeutui perjantaina, eikä pakotteista ole kuulunut.

Nyt seuraavia askelia odotetaan todennäköisesti ensi perjantain tapaamiseen asti.