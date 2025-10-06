Yhdysvaltain armeija julkaisi perjantaina videon, jossa suoritettiin isku ”huumeterroristien” alukseen.

Isku ei ollut ensimmäinen, sillä kyseessä oli ainakin neljäs vastaavanlainen isku viime viiikkojen aikana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan väkivaltaiset huumekartellit uhkaavat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta, ulkopolitiikkaa ja elintärkeitä intressejä.

Yhdysvaltain puolustus- tai sotaministeri Pete Hegseth mukaan iskussa kuoli neljä ihmistä, ja se tehtiin kansainvälisillä vesillä, lähellä Venezuelan rannikon edustaa.

– Nämä iskut jatkuvat, kunnes hyökkäykset amerikkalaisia ​​vastaan ​​ovat ohi, kirjoittaa Hegseth X-viestipalvelussa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan voidaan puhua murhista.

– Kyllä voidaan, ja pitää puhua, hän kommentoi MTV Uutisille syyskuussa.

Hegseth tuskin on Salonius-Pasternakin kommenttia kuullut, mutta vastasi kritiikkiin sunnuntaina Fox Newsin haastattelussa. Ministerin mukaan heillä on "kaikki tarvittavat luvat" iskuihin.

Miten Yhdysvallat iskivät salakuljettajien alukseen? Voit katsoa ylhäällä olevalta videolta!