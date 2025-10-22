Kaksi ihmistä on saanut surmansa Yhdysvaltojen iskussa väitettyyn huumesalakuljettajien alukseen Tyynellämerellä.

Asiasta kertoi Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth sosiaalisessa mediassa keskiviikkona.

Hegsethin mukaan isku "huumeterroristeja" vastaan tehtiin kansainvälisillä vesillä.

– Aivan kuten al-Qaida kävi sotaa kotimaatamme vastaan, nämä kartellit käyvät sotaa rajojamme ja kansaamme vastaan. Heille ei ole tarjolla pakopaikkaa tai anteeksiantoa, vain oikeutta, Hegseth kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvallat on tehnyt ainakin kahdeksan iskua väitettyjä huumeiden salakuljettajien aluksia vastaan. Iskuissa on kuollut ainakin 34 ihmistä.

Yhdysvallat ei ole kuitenkaan julkistanut todisteita siitä, että tuhotut alukset olisivat kuuluneet huumeiden salakuljettajille. Asiantuntijoiden mukaan summittaiset tappamiset ovat laittomia, vaikka niiden kohteina olisikin huumekauppiaita.