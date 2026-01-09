G7-maiden huippukokous oli määrä järjestää 14.–16. kesäkuuta, mutta nyt sen ajankohta on 15.–17. kesäkuuta.

Ranska siirtää kesällä järjestettävää G7-huippukokousta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikataulujen takia. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle korkea-arvoinen yhdysvaltalainen virkamies perjantaina.

– Kumppanimme uskoivat, että presidentti Trumpin osallistuminen G7-huippukokoukseen on välttämätöntä, yhdysvaltalaisvirkamies sanoi.

Politico uutisoi aiemmin, että Ranska lykkää johtavien teollisuusmaiden ryhmän kokouksen alkamista päivällä. G7-maiden kokous oli määrä järjestää 14.–16. kesäkuuta, mutta nyt sen ajankohta on 15.–17. kesäkuuta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanslia puolestaan sanoi, että kokouksen päivämäärien muutos oli ryhmän kumppanien kanssa käytyjen neuvottelujen tulos.

G7-maihin kuuluvat Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani ja Yhdysvallat kierrättävät keskuudessaan vastuuta siitä, mikä maa järjestää vuosittaiset huippukokoukset ja ministeritapaamiset.

Vapaaottelutapahtuma Trumpin syntymäpäivänä

Trump on ilmoittanut järjestävänsä vapaaottelujärjestö UFC:n ottelutapahtuman Valkoisen talon tiluksilla kesäkuun 14. päivänä. Trump täyttää samana päivänä 80 vuotta.

Ottelutapahtuma oli alun perin tarkoitus järjestää Yhdysvaltain 250-vuotispäivänä eli 4. heinäkuuta. UFC kuitenkin siirsi tapahtuman Trumpin syntymäpäivälle.

Trump itse ei lokakuussa siirrosta kerrottaessa mainostanut uutta tapahtumapäivää syntymäpäivänään. Trumpin edeltäjä Joe Biden oli 82-vuotias virkakautensa päättyessä, ja Trump kiinnitti vaalikampanjassaan paljon huomiota Bidenin ikään.

UFC-otteluissa usein vieraillut Trump on läheinen UFC:n toimitusjohtajan Dana Whiten kanssa. White on lupaillut Valkoisen talon tapahtumasta historiallisen tasokasta.