Venezuelan presidentti Maduro sanoi, että Venezuela aikoo puolustautua Yhdysvaltain "aggressiota" vastaan täysimittaisesti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa on tehnyt iskun Yhdysvaltoihin matkalla olleeseen alukseen. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan venezuelalaiset "huumeterroristit" kuljettivat aluksessa laittomia huumeita. Hänen mukaansa isku tehtiin kansainvälisillä vesillä ja siinä kuoli kolme ihmistä.

Trump sanoo, että Yhdysvaltain asevoimat teki iskun hänen käskystään.

Yhdysvallat teki myös aiemmin tässä kuussa iskun alukseen, joka väitetysti kuului Venezuelaan kytkeytyville huumeiden salakuljettajille. Yhdysvaltain mukaan kyseisessä iskussa kuoli 11 ihmistä.

Uutistoimisto AP:n mukaan jotkut demokraatti- ja republikaanisenaattorit ovat kyseenalaistaneet Yhdysvaltain toimien laillisuuden muun muassa siksi, että maan asevoimia on käytetty lainvalvontatarkoituksessa.

Ensimmäisen iskun jälkeen Venezuela puolestaan syytti Yhdysvaltain murhanneen 11 ihmistä ilman oikeudellista prosessia.

Yhdysvallat on viime viikkoina vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Etelä-Karibian alueella. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kyseessä on huumekaupan vastainen operaatio.

Trumpin mukaan väkivaltaiset huumekartellit uhkaavat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta, ulkopolitiikkaa ja elintärkeitä intressejä.

"Kuoleman ja sodan herra"

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro puolestaan kutsui Yhdysvaltain ulkoministeriä Marco Rubiota kuoleman ja sodan herraksi tämän Latinalaisen Amerikan huumekartelleja kohtaan käyttämän tiukan retoriikan vuoksi.

Maduro sanoi, että Venezuela aikoo puolustautua Yhdysvaltain "aggressiota" vastaan täysimittaisesti. Hänen mukaansa Venezuela on oikeutettu puolustamaan itseään.

Maduro viittasi lausunnollaan Yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon vahvistamiseen ja syyskuun alussa tekemään iskuun.

Maduro kommentoi asiaa toimittajille Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa maanantaina ennen kuin Trump ilmoitti Yhdysvaltojen tekemästä uudesta iskusta.

Trump on syyttänyt Maduroa huumeiden ja rikollisten päästämisestä Yhdysvaltoihin. Viime viikolla mediat kertoivat Yhdysvaltojen lähettävän kymmenen F-35-hävittäjää Karibianmerelle osaksi huumekartellien vastaista taistelua.

Yhdysvallat on syyttänyt Maduroa huumekartellin johtamisesta ja kaksinkertaistanut hänen kiinniotostaan ​​​​luvatun summan 50 miljoonaan dollariin.

Yhdysvallat ja suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ei ole tunnustanut Maduron uudelleenvalintaa presidentiksi vuosina 2018 ja 2024.