USA:n tiedustelu: Putinin linjassa synkkä muutos
1:55Katso myös: Venäjä teki lennokki-iskun päiväkotiin Ukrainan Harkovassa (23.10.) Julkaistu 7 minuuttia sitten
Yhdysvallat on tiukentanut Venäjä-linjaansa samoihin aikoihin tiedusteluraportin kanssa.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin Ukraina-linja on koventunut entisestään, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu
Asiasta ovat kertoneet yhdysvaltalaismedia NBC Newsille amerikkalaiset sotilas- ja viranomaislähteet, joiden mukaan tiedusteluarvio on toimitettu kongressinjäsenille lokakuussa.
Putin on Yhdysvaltojen tiedustelun mukaan entistä valmiimpi jatkamaan hyökkäyssotaansa Ukrainassa.
Venäjän presidentin entistä tiukempi linja perustuu sille, että Kremlin täytyy pystyä perustelemaan valloituksillaan sodan aiheuttamat ihmistappiot ja talousongelmat.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole valmis joustamaan, Yhdysvaltojen tiedustelu katsoo.AOP
Epäselvää on, onko tiedusteluarvio vaikuttanut Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin viime aikojen päätöksiin.
Trump perui jo sovitun tapaamisen Putinin kanssa alle viikko sen jälkeen, kun presidentit sopivat kättelevänsä Unkarissa.
Perään Trump määräsi merkittäviä pakotteita kahdella venäläiselle öljy-yhtiölle ja kymmenille niiden tytäryhtiöille.
Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun Trump on määrännyt uusia tuntuvia pakotteita Venäjälle toisen presidenttikautensa aikana.
Lokakuussa brittilehti Financial Times lisäksi paljasti, että Yhdysvallat on kesästä lähtien auttanut Ukrainaa iskemään Venäjän energiateollisuutta vastaan.
Energiasektori vastaa neljänneksestä Venäjän valtion tuloista.
Trump on viime kuukausina toistuvasti syyttänyt Putinia ajanpeluusta. Keskustelut Venäjän presidentin kanssa ovat olleet hyviä, mutta eivät ole johtaneet mihinkään, Trump totesi.
– Minusta vain tuntui, että on aika, Trump kommentoi öljy-yhtiöille määräämiään pakotteita.
Venäjä ja Yhdysvallat ovat ainakin näennäisesti neuvotelleet tulitauosta ja rauhanehdoista vuoden alusta alkaen, mutta käytännössä prosessi ei ole edennyt juuri lainkaan.
Myös Ukraina ja Venäjä ovat tavanneet, mutta vankienvaihdosta suuremmista asioista osapuolet eivät ole päässeet sopuun.
Trump toivoi läpimurtoa tavatessaan Putinin Alaskassa, mutta keskustelu päättyi suunniteltua nopeammin Venäjän presidentin "historiasaarnan" myötä, Financial Times paljasti.
Venäjän ja Ukrainan vaatimukset ovat yhä suuressa ristiriidassa keskenään.
Ukraina haluaa voimakkaat turvatakuut, kun taas Venäjä ei halua Ukrainaan puolustusliitto Naton joukkoja.
Venäjä on myös pitänyt kiinni vaatimuksestaan saada haltuunsa koko Donetskin alue, josta ukrainalaisjoukot yhä pitävät hallussaan merkittäviä osia.