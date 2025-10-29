Juuri nyt Avaa

Venäjän presidentin entistä tiukempi linja perustuu sille, että Kremlin täytyy pystyä perustelemaan valloituksillaan sodan aiheuttamat ihmistappiot ja talousongelmat.

Asiasta ovat kertoneet yhdysvaltalaismedia NBC Newsille amerikkalaiset sotilas- ja viranomaislähteet, joiden mukaan tiedusteluarvio on toimitettu kongressinjäsenille lokakuussa.

Yhdysvallat on tiukentanut Venäjä-linjaansa samoihin aikoihin tiedusteluraportin kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole valmis joustamaan, Yhdysvaltojen tiedustelu katsoo. AOP

Trump perui jo sovitun tapaamisen Putinin kanssa alle viikko sen jälkeen, kun presidentit sopivat kättelevänsä Unkarissa.

Perään Trump määräsi merkittäviä pakotteita kahdella venäläiselle öljy-yhtiölle ja kymmenille niiden tytäryhtiöille.

Trump lyö lekalla Putinia, tutkija sanoo: "Aika kuristamiselle on nyt"

Trump on viime kuukausina toistuvasti syyttänyt Putinia ajanpeluusta. Keskustelut Venäjän presidentin kanssa ovat olleet hyviä, mutta eivät ole johtaneet mihinkään, Trump totesi.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat ainakin näennäisesti neuvotelleet tulitauosta ja rauhanehdoista vuoden alusta alkaen, mutta käytännössä prosessi ei ole edennyt juuri lainkaan.