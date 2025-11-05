Suomen suurin vientiala eli teknologiateollisuus kertoi tänään kysynnän varovaisesta piristymisestä. Vientiä varjostaa kuitenkin yhä Yhdysvaltojen tullipolitiikka sekä kiinalaisten tuotteiden tulo Euroopan markkinoille.
Samppanja- tai edes ketsuppipullot eivät auenneet tänään, kun Teknologiateollisuus ry esitteli talousnäkymiään.
Ripeää kasvua ei ole tulossa, mutta talouden luvut ovat kääntymässä parempaan päin.
– Tilauskannat ovat vahvistuneet ja käänne parempaan etenee vähitellen. Euroalueen teollisuudessa kasvu on haurasta, mutta suunta on oikea, Teknologiateollisuus ry:n johtava ekonomisti Hanne Mikkonen sanoo.
Kasvua on nähtävissä muun muassa kansainvälisissä ostopäällikköindekseissä ja suomalaisyritysten saamissa tarjouspyynnöissä. Kasvu on toistaiseksi tosin vaatimatonta.
Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle kertoo epävarmuuden olevan nyt taloudessa pysyvää, vaikka Yhdysvallat ja EU pääsivät kesällä tullisopuun.
Tulleja on kuitenkin kesän jälkeen muuteltu ja uhka uusiin muutoksiin on koko ajan olemassa.
– Epävarmuus on tullut jäädäkseen. Päättäjien niin EU:ssa kuin kotimaassa on ymmärrettävä, että vientiyritysten toimintaympäristön tempoilevuus on noussut suureksi ongelmaksi, Helle toteaa.