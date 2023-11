Kirjeenvaihtajan kommentti: Biden tapaa Kiinan Xi:n kasvotusten vuoden tauon jälkeen – nämä ovat suurvaltajohtajien tavoitteet

Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö APEC:in San Franciscon kokouksen yhteyteen järjestetyn suurvaltatapaamisen odotusarvo on korkealla. Ei siksi, että Kiinan ja Yhdysvaltain uskotaan pääsevän yhteysymmärrykseen monestakaan asiasta, vaan siksi, että presidenttitason tapaaminen ylipäätänsä tapahtuu. Kiina ja Yhdysvallat tuottavat noin 40 prosenttia maailman tuotteista ja palveluista, joten maiden välit vaikuttavat kaikkialle.

Entinen presidentti Donald Trump aloitti presidenttikaudellaan Kiinan kanssa kauppasodan korottamalla kiinalaisille tuotteille tuontitulleja, jotka Biden on pitänyt pääasiassa voimassa.

Kiina on pysytellyt läheisissä väleissä Venäjän kanssa Ukrainan sodan aikana eikä se ole Yhdysvalloille mieleen.

Bidenin tavoitteet

Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan vahvisti sunnuntaina CBS-kanavan haastattelussa, että Bidenin yksi päätavoitteista on maiden välisen sotilasviestinnän palauttaminen.

Kiina katkaisi maan sotilasvoimien suoran kommunikoinnin Pelosin Taiwanin matkan jälkeen, sillä se kokee itsehallinnollisen Taiwanin osaksi Kiinaa. Pelosi vieraili Taiwanissa siis ilman Kiinan lupaa, ja Yhdysvallat on myös tukenut sotilaallisesti Taiwania. Kiina on asettanut muun muassa amerikkalaisyrityksen Lockheed Martinin pakotelistalle, sillä yhtiö on myynyt sotakalustoa Taiwanille.