Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa 14 prosenttia 12,7 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 11,1 miljoonasta eurosta.
Marimekon liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa kahdeksan prosenttia 50,8 miljoonaan euroon.
Liikevoittoa ja liikevaihtoa kasvatti erityisesti tukkumyynnin kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskon mukaan tukkumyynti kasvoi yhteensä 15 prosenttia.
Myös Marimekon vähittäismyynti oli Alahuhta-Kaskon mukaan heinä-syyskuussa hyvällä tasolla.
Skandinaviassa ja Euroopassa vähittäismyynti kasvoi, mutta Suomessa se supistui vahvaan vertailukauteen verrattuna.
Marimekossa arvioidaan, että konsernin liikevaihto kasvaa tänä vuonna viime vuoden 182,6 miljoonasta eurosta.
Lue myös: Marimekon tulos ja liikevaihto nousivat hieman vertailukaudesta
Nämä ovat epävarmuudet
Maailmantalouden kehitykseen liittyy mukaan edelleen suuria epävarmuustekijöitä kuten jännitteet geopolitiikassa ja kauppasuhteissa.