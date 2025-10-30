Kiina on ottanut Neuvostoliiton paikan maailman toisena napana. Presidentti Putinille tämä on syvälle sieluun osuva nöyryytys, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Venäjää ja sen presidenttiä Vladimir Putinia nöyryytetään nyt tavalla, johon hän ei pysty vaikuttamaan.

Kyse on Yhdysvaltojen ja Kiinan presidenttien Donald Trumpin ja Xi Jinpingin odotetusta tapaamisesta Etelä-Koreassa.

Kaksikon odotetaan hautaavan kauppakirveensä ainakin joksikin aikaa.

Nobel-nälkäinen Trump voi yrittää hivuttaa Ukrainan sodan osaksi virallista tai epävirallista kauppasopimusta.

Valkoinen talo voisi tarjota Kiinalle porkkanaksi tullijoustoa, jos Xi vastineeksi pakottaa Putinin sopimaan edes tulitauosta.

Tahtoessaan Kiina voisi määrätä Venäjän lopettamaan sotimisen, niin voimakas taloudellinen selkänoja Peking Kremlille on.

MTV Uutisten haastattelemat asiantuntijat eivät usko, että Kiina lopulta "heittää Putinin bussin alle"