Trump ja Xi eivät järjestäneet yhteistä tiedotustilaisuutta Kiinan vuoksi, asiantuntija uskoo.
Kiinalla on suurvaltasuhteissa Yhdysvaltoja parempi strateginen pelikartta, arvioi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.
Penttilä katsoo Kiinan jopa "pelaavan" Trumpia.
Näkemyksessään hän nojaa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin Kiinan-kirjeenvaihtajan Lingling Wein kanssa käymiinsä keskusteluihin.
Kiina on onnistunut sitomaan Donald Trumpin erilaisten huipputapaamisen jatkumoon. Trump sanoi torstaina vierailevansa Kiinassa huhtikuussa ja Xin saapuvan vastavierailulle myöhemmin vuonna 2026.
Lisäksi Xi ja Trump voivat tavata erilaisten kansainvälisten kokoontumisten yhteydessä.
Näin Peking on lukinnut Washingtonin pitkän aikavälin keskusteluihin. Tällä Kiina pyrkii välttämään sen, että Trump määräisi esimerkiksi uudet 100 prosentin tuontitullit kiinalaistuotteille, Penttilä kertoo.
Sekä Trump että Kiinan presidentti ovat kommentoineet tapaamistaan erittäin ylistävään sävyyn. Asteikolla 1–10 tapaaminen ansaitsee Trumpin mukaan arvosanan 12.