Gary Lineker ulos BBC:ltä – tästä kuvasta nousi kohu

BBC:n kovapalkkaisin juontaja Gary Lineker, 64, on jättämässä työpaikkansa.

Englannin jalkapallolegenda joutui pyytämään anteeksi viime viikolla jakamaansa somevideota sionismiin liittyen. Julkaisussa oli mukana kuva rotasta, jota on historiallisesti käytetty antisemitistisenä loukkauksena.

Lineker sanoi olevansa hyvin pahoillaan viittauksista ja lisäsi, ettei hän koskaan jakaisi mitään antisemitististä tietoisesti. Hän oli poistanut julkaisun saatuaan tietää kuvan symboliikasta.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

BBC:n pomot pitävät Linekerin asemaa kuitenkin kestämättömänä. BBC kertoo, että virallista tiedotetta työsuhteen päätöksestä odotetaan maanantaina.

– BBC:n maine on sen kaikkien työntekijöiden vastuulla. Kun joku tekee virheen, se maksaa meille, BBC:n pääjohtaja Tim Davie sanoi.

Englannin entinen maajoukkuehyökkääjä on herättänyt aiemminkin kritiikkiä sosiaalisessa mediassa julkaisemistaan kannanotoista.

Hänet hyllytettiin väliaikaisesti BBC:n palveluksesta maaliskuussa 2023, kun hän sanoi, että hallituksen turvapaikkapolitiikan edistämiseen käytetty kieli oli "samanlaista kuin 1930-luvun Saksassa."

BBC:n työntekijöiden sääntöjä koskien sosiaalista mediaa muutettiin sen jälkeen. Uusien sääntöjen mukaan tärkeiden ohjelmien juontajilla, jotka eivät liity uutisiin ja ajankohtaisiin asioihin, on erityinen vastuu kunnioittaa yhtiön puolueettomuutta.

Marraskuussa 2024 Lineker ilmoitti lähtevänsä BBC:n suositusta Match of the Day -ohjelmasta, mutta sanoi pysyvänsä talon palveluksessa FA Cupin ja MM-kisojen parissa. Tuorein tieto on, että Linekerin aika BBC:n palkkalistoilla on kuitenkin tulossa nyt päätökseen.