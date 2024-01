Kolme vuotta Capitol-kukkulan mellakoista – näin tapahtumat etenivät

Raivostuneet kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon, jossa he hyökkäsivät poliisin kimppuun ja uhkasivat hirttää varapresidentti Pencen.

Katso videolta, miten tapahtumat etenivät!

Mellakan puinti jatkuu edelleen

Yli 1 100 henkilöä on ollut pidätetty syytettynä Capitolin hyökkäykseen liittyvistä rikoksista. Syytetyistä 630 henkilöä on myöntänyt syyllisyytensä ja ainakin 110 on jo saanut tuomionsa.