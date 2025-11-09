BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutisten toimitusjohtaja Deborah Turness eroavat kohun saattelemana.
BBC:n Panorama -dokumenttia on kritisoitu katsojien johtamisesta harhaan muokkaamalla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puhetta.
Asiasta kerrotaan BBC:n sivuilla.
Kohu syntyi, kun Telegraph julkaisi tiedot vuotaneesta BBC:n sisäisestä muistiosta, jonka mukaan Panorama oli editoinut kaksi osaa Trumpin puheesta yhteen, jotta hän vaikutti kannustavan selvästi vuoden 2021 Capitol Hillin mellakoita.
Davien mukaan tehtävistä eroaminen on täysin hänen oma päätöksensä.
– BBC toimii yleisesti ottaen hyvin, mutta joitakin virheitä on tapahtunut, ja pääjohtajana minun on otettava siitä lopullinen vastuu, Davie toteaa lausunnossaan.