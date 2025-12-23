Brittikoomikko ja -näyttelijä Russell Brandia vastaan on nostettu kaksi uutta syytettä.
Russell Brandia, 50, syytetään raiskauksesta ja seksuaalisesta ahdistelusta, kertoo Britannian poliisi.
Poptähti Katy Perryn ex-mies Brand sai jo aiemmin huhtikuussa syytteet raiskauksesta ja useista muista seksuaalirikoksista. Lontoon poliisin mukaan syytteet liittyvät neljään naiseen ja tekoihin vuosina 1999–2005.
Brand on kiistänyt syytteet.
Poliisin mukaan uudet syytteet liittyvät kahteen naiseen. Kaikkiaan syytteet koskevat kuutta naista.
Brandia odotetaan kuultavaksi oikeuden eteen uusista syytteistä tammikuussa. Oikeudenkäynti huhtikuussa nostetuista syytteistä on määrä pitää kesäkuussa.
Brand on esiintynyt muun muassa useissa elokuvissa. Tuorein rooli oli Kenneth Branaghin Kuolema Niilillä -filmatisoinnissa vuonna 2022.